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Дополнительный период сдачи ЕГЭ стартовал в Хабаровском крае
С 3 по 20 сентября принять участие в испытаниях могут выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в основной период по уважительной причине или получившие неудовлетворительный результат.
Накануне в регионе прохошел ЕГЭ по русскому языку. На него зарегистрировался один человек, для которого оборудован пункт проведения экзамена (ППЭ) в Хабаровске. Следующим обязательным предметом для сдачи будет базовая математика, ее выпускники напишут 6 сентября. На экзамен зарегистрировались 40 человек, для них будут работать два пункта: в Хабаровске и Амурске. Резервный день сдачи для обоих предметов – 20 сентября.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны 18 сентября, по математике базового уровня – 19 сентября. В случае успешной сдачи двух обязательных предметов одиннадцатиклассники получат аттестат о среднем общем образовании.
Также в период с 3 по 21 сентября пройти итоговую государственную аттестацию могут выпускники девятых классов. На пересдачу экзаменов зарегистрировались 773 человека, для них в крае будет работать 109 ППЭ.
Напомним, в 2019 году ЕГЭ в Хабаровском крае сдавали 5 884 выпускника в 97 пунктах проведения экзаменов, включая три пункта на дому и два - в учреждениях при Федеральной службе исполнения наказания. 27 человек получили 100 баллов: 17 – по русскому языку 3 – по химии, по два стобалльных результата по истории, информатике и информационно-коммуникационным технологиям, по одному стобалльнику по биологии, географии и математике профильного уровня.
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