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На реке Богачева в Хабаровске восстановили дамбу
Основная задача сейчас – снизить уровень воды в затоне и добиться ощутимой разницы с уровнем Амура у краевого центра. О текущей ситуации рассказал начальник городского управления по делам ГОиЧС Андрей Акимов. По его словам, поводов для оптимизма у хабаровских экстренных служб и подразделений благоустройства пока нет.
На дамбе в затоне насосы не смолкают, более того, запущен еще один - производительностью 5 тысяч кубометров воды в час.
На речке Богачева восстановлена дамба, в которой на прошлой неделе пришлось проделать брешь. Освобождая подпертый коллектор, работает вся насосная группа общей производительностью более 3,5 тысяч кубометров воды в час. Но окрестные участки пока остаются подтопленными и покупатели все еще идут в местные торговые центры в резиновых сапогах.
По его словам, насосные группы на разных участках города будут работать до тех пор, пока уровень Амура не станет безопасным - ниже отметки в 6 метров. Если с улиц Флегонтова и Тимирязева уже удалось убрать воду, то в микрорайоне Красная речка откачка в самом разгаре. Вовсю работают агрегаты у дамбы на улице Вилюйской. Улица Правобережная также скоро будет свободна от воды.
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