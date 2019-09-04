На реке Богачева в Хабаровске восстановили дамбу

Основная задача сейчас – снизить уровень воды в затоне и добиться ощутимой разницы с уровнем Амура у краевого центра. О текущей ситуации рассказал начальник городского управления по делам ГОиЧС Андрей Акимов. По его словам, поводов для оптимизма у хабаровских экстренных служб и подразделений благоустройства пока нет.

«На сегодняшний день уровень Амура составляет 6 метров 31 сантиметр. Вчера вода пребывала, а сегодня убыла на 4 сантиметра. Спад идет, но крайне медленно – динамика неутешительная. А в случае выпадения обильных осадков, он может остановиться вовсе. Пока дожди дали нам передышку, нужно срочно откачать все с подтопленных территорий», - отметил он.

На дамбе в затоне насосы не смолкают, более того, запущен еще один - производительностью 5 тысяч кубометров воды в час.

«Он работает уже четвертые сутки. Бросить его «в бой» пришлось из-за подтопления участка улицы, сопутствующей Пионерской, в районе жилого комплекса «Парус». Очистить этот отрезок дороги от воды можно, только снизив ее уровень в затоне до 5 метров 20 сантиметров. На это может уйти до двух суток – если, кончено, снова не пойдут ливни. Сейчас разница в уровнях вод в Амуре и затоне составляет 90 с сантиметров, но этого недостаточно», - отметил Акимов.

На речке Богачева восстановлена дамба, в которой на прошлой неделе пришлось проделать брешь. Освобождая подпертый коллектор, работает вся насосная группа общей производительностью более 3,5 тысяч кубометров воды в час. Но окрестные участки пока остаются подтопленными и покупатели все еще идут в местные торговые центры в резиновых сапогах.

«Так как к этому коллектору «привязан» очень большой район водосбора, а количество выпавших на Хабаровск осадков было тоже немалым, вода в реке Богачева убывает медленно. Только сегодня ее уровень сравнялся с амурским, поэтому нам еще качать и качать, чтобы добиться его снижения у дамбы», - сказал Акимов.

По его словам, насосные группы на разных участках города будут работать до тех пор, пока уровень Амура не станет безопасным - ниже отметки в 6 метров. Если с улиц Флегонтова и Тимирязева уже удалось убрать воду, то в микрорайоне Красная речка откачка в самом разгаре. Вовсю работают агрегаты у дамбы на улице Вилюйской. Улица Правобережная также скоро будет свободна от воды.



