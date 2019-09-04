В Хабаровске дополнительно отремонтируют восемь улиц

Проведенные аукционы позволили сэкономить средства и направить их на благоустройство городских трасс. Всего в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» строители «переоденут» в новое асфальтовое покрытие 39 улиц краевого центра. Сейчас работы по укладке асфальтобетона ведутся на восьми объектах. Из-за прошедших циклонов есть недельное отставание от графика, однако, как уверяют подрядчики, они успеют сократить разрыв. С момента старта дорожного ремонта строители уже заменили покрытие на 21 улице.

«На некоторых объектах специалисты ФКУ ДСД «Дальний Восток» уже взяли пробы асфальтобетона для испытаний его на качество в специализированной лаборатории», - и.о. начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко.

Завершаются работы по укладке ливневых лотков на улице Выборгской, после чего на нее выдвинутся асфальтоукладчики и катки. На Краснореченской ведется вынос инженерных коммуникаций. Всего в этом году в рамках национального проекта на ремонт дорог из консолидированного бюджета Хабаровск получит 1 миллиард 370 миллионов рублей. Все работы по условиям программы должны быть завершены до конца октября. Однако прошедшие ливни и паводок нанесли большой урон дорожной отрасли краевого центра: проседание асфальта, ямы, выбоины есть практически на каждой улице. После дефектовки, механизированные бригады заделывают прорехи в дорожном полотне.

«При ямочном ремонте улиц мы используем не только горячий асфальт, но и вторичный материал - асфальтобетонную крошку. У нас ограничены и финансовые, и технические возможности. Охватить разом всю улично-дорожную сеть города невозможно»,- рассказал и.о. начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк.

Для обеспечения безопасности движения в первую очередь ямочным ремонтом строительные бригады пройдут магистрали, по которым курсирует общественный транспорт. Предварительный ущерб, нанесенный циклонами и паводком городским трассам, составил свыше ста миллионов рублей.



