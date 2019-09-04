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Хабаровчане начали получать «письма счастья»
В городе стартовала кампания по рассылке уведомлений об уплате имущественного, транспортного и земельного налогов за 2018 год. Их необходимо погасить до 2 декабря включительно.
По оценкам финансистов, физические лица должны перечислить в городскую казну около 500 миллионов рублей. Отчисления являются одним из основных источников формирования муниципального бюджета. От своевременной уплаты зависит реализация социальных программ, работа учреждений образования, физкультуры и спорта, благоустройство, объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Уплата налогов производится на основании уведомлений. Пользователям сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru такие «письма счастья» направляются в электронном виде.
Рассчитаться по налогам можно в отделениях банков, банкоматах кредитных организаций, почтовых отделениях, а также с помощью сервисов сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги», единого портала «Госуслуги» или мобильного приложения «Налоги физического лица».
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