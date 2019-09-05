Хабаровский крае накроет тайфун «Линлин»

Сильные дожди прогнозируют синоптики в Хабаровском крае 8-9 сентября. По сообщению Дальневосточного гидрометцентра, к региону со стороны Китая приближается тайфун «Линлин». По информации пресс-службы правительства региона, первым из дальневосточных регионов удар стихии примет Приморье, затем - Хабаровский край и ЕАО.



- Сильные ливни, которые будут сопровождаться ветром, пройдут по бассейну Сунгари и Уссури. Сумма осадков может составить 30-50 мм, а в отдельных районах более 50-90 мм. В итоге осадки могут существенно повлиять на уровень в Амуре. Возможен дополнительный подъем воды в реке на 10-20 см, - сообщила начальник хабаровского Гидрометцентра Светлана Агеева.

Спасатели предупреждают, что в дни непогоды в регионе возможны ЧС на объектах транспорта, энергоснабжения, ЖКХ. Из-за ветра могут произойти падения деревьев и слабо укрепленных конструкций, обрывы линий связи и электроснабжения. На дорогах ухудшится видимость, поэтому водителям рекомендуют воздержаться от длительных поездок на собственном автотранспорте.

Главам всех районов оперативно разосланы инструкции по снижению риска ЧС. Жителям советуют отложить на время походы в лес и на рыбалку. При возникновении признаков паводка либо другой угрозы необходимо сообщать на единый номер вызова экстренных служб «112».