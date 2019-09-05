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Гребень амурского паводка движется к Комсомольску-на-Амуре
Гидрологи продолжают отслеживать движение паводковой волны по Амуру. По состоянию на утро четверга, гребень уже миновал село Троицкое в Нанайском районе и сейчас движется к Комсомольску-на-Амуре. Через 3-4 дня «большая вода» подойдет к городу с отметками в 820-850 см.
Как сообщает мэрия Комсомольска-на-Амуре, сейчас уровень реки в городской черте поднялся до 782 см. Подтоплено 106 домов частного сектора и 308 приусадебных участков. В 4-х ПВР находится 33 человека. В основном это жители поселков Хорпинский и Малая Хапсоль, где сложилась наиболее сложная обстановка.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ближайшие дни в Хабаровский края придет очередной циклон из Китая. С 8 сентября в регионе пройдут сильные дожди, которые вызовут дополнительные подъем воды в малых реках. Для Комсомольска-на-Амуре, в котором затампонирована вся ливневка, непогода станет еще одним испытанием.
Напомним, с начала августа в результате многочисленных циклонов в Хабаровском крае в зоне ЧС оказались 79 населенных пунктов в 10 районах. В общей сложности по региону подтоплено 213 жилых домов, 888 приусадебных участков, 1984 дачи, 99 участков дорог. Общий ущерб от наводнения уже превысил сотни миллионов рублей.
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