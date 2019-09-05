Гребень амурского паводка движется к Комсомольску-на-Амуре





Гидрологи продолжают отслеживать движение паводковой волны по Амуру. По состоянию на утро четверга, гребень уже миновал село Троицкое в Нанайском районе и сейчас движется к Комсомольску-на-Амуре. Через 3-4 дня «большая вода» подойдет к городу с отметками в 820-850 см.

Как сообщает мэрия Комсомольска-на-Амуре, сейчас уровень реки в городской черте поднялся до 782 см. Подтоплено 106 домов частного сектора и 308 приусадебных участков. В 4-х ПВР находится 33 человека. В основном это жители поселков Хорпинский и Малая Хапсоль, где сложилась наиболее сложная обстановка.



- В городе продолжается укрепление микрорайона Менделеева. Сразу по нескольким улицам отсыпаются дамбы, которые должны защитить частный сектор от воды. Работает 50 единиц техники. 40 насосов, расставленных по разным районам, откачивают грунтовые воды. Эта самая острая проблема на текущий момент. В домах уже подтоплено 160 подвалов, - уточнили в городской администрации.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ближайшие дни в Хабаровский края придет очередной циклон из Китая. С 8 сентября в регионе пройдут сильные дожди, которые вызовут дополнительные подъем воды в малых реках. Для Комсомольска-на-Амуре, в котором затампонирована вся ливневка, непогода станет еще одним испытанием.

Напомним, с начала августа в результате многочисленных циклонов в Хабаровском крае в зоне ЧС оказались 79 населенных пунктов в 10 районах. В общей сложности по региону подтоплено 213 жилых домов, 888 приусадебных участков, 1984 дачи, 99 участков дорог. Общий ущерб от наводнения уже превысил сотни миллионов рублей.