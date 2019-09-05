Переяславское молоко отправили в Китай

Первая в истории партия молока из России отправилась в Китай через пограничный переход в Приморском крае. Об этом во время пятого Восточного экономического форума сообщил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта на Дальнем Востоке. Отгрузка 5 тонн осуществлена с Переяславского молочного завода через пограничный переход Полтавка – Дунин. Ранее в Китай поставлялось только мороженое молоко.

По информации пресс-службы правительства региона, в дальнейшем предприятие планирует поставлять в Китай от 20 до 100 тонн молока ежемесячно. Кроме того, рассматривается вопрос о поставках с завода на китайский рынок 1 % кефиров с фруктовыми наполнителями, злаками и отрубями. Соответствующие рецепты в тестовом режиме уже апробируются на заводе.

- Российские производители молочной продукции работают на китайском рынке несколько месяцев, однако до сих пор шли поставки мороженого, кисломолочной продукции, замороженного молока, молочных десертов. По молоку это первый опыт. Китайцам интересны готовая молочная продукции с большими сроками годности, а также пастеризованное молоко. Наше молоко будет в Китае уже через 36 часов после отправки с завода. Перевозка будет осуществляться с соблюдением рекомендованной низкой температуры хранения, поэтому во время транспортировки молоко не потеряет своих полезных и вкусовых качеств, - рассказал директор Переяславского молочного завода Сергей Прокопьев.

По его словам, китайский рынок интересен российским и европейским производителям.

- Надо понимать, что это совершенно иной менталитет, иные пищевые предпочтения. Старшее поколений китайцев, например, практически не пьет молоко и напитки из него. А вот молодежи они все более интересны. Это поколение предпочитает молочные коктейли и десерты с различными вкусами. Поставки таких продуктов предполагают серьезную проработку и с точки зрения определения рецептуры, и в части выбора дизайна упаковки. Он должен принципиально отличаться от российского и европейского. Иначе продукт, каким бы качественным и вкусным он ни был, просто не будет покупаться, - добавил он.

Промышленные мощности молочного завода рассчитаны на переработку 250 тонн молока ежесуточно. Удельный вес завода в общем объёме производства по Хабаровскому краю составляет 39%. В ассортименте предприятия – порядка 70 наименований продукции: молоко, кисломолочные продукты, сыры, молочные десерты, сухие молоко и сливки, сливочное масло и питьевая артезианская вода. Завод также специализируется на выпуске биопродуктов, содержащих живые бифидобактерии, - биоряженки, биойогурта и бифителя.

Напомним, что помимо молочной продукции, Хабаровский край в страны Азиатско-Тихоокеанского региона экспортирует мед, дикоросы, соки, мороженое.