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Переяславское молоко отправили в Китай
Первая в истории партия молока из России отправилась в Китай через пограничный переход в Приморском крае. Об этом во время пятого Восточного экономического форума сообщил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта на Дальнем Востоке. Отгрузка 5 тонн осуществлена с Переяславского молочного завода через пограничный переход Полтавка – Дунин. Ранее в Китай поставлялось только мороженое молоко.
По информации пресс-службы правительства региона, в дальнейшем предприятие планирует поставлять в Китай от 20 до 100 тонн молока ежемесячно. Кроме того, рассматривается вопрос о поставках с завода на китайский рынок 1 % кефиров с фруктовыми наполнителями, злаками и отрубями. Соответствующие рецепты в тестовом режиме уже апробируются на заводе.
По его словам, китайский рынок интересен российским и европейским производителям.
Промышленные мощности молочного завода рассчитаны на переработку 250 тонн молока ежесуточно. Удельный вес завода в общем объёме производства по Хабаровскому краю составляет 39%. В ассортименте предприятия – порядка 70 наименований продукции: молоко, кисломолочные продукты, сыры, молочные десерты, сухие молоко и сливки, сливочное масло и питьевая артезианская вода. Завод также специализируется на выпуске биопродуктов, содержащих живые бифидобактерии, - биоряженки, биойогурта и бифителя.
Напомним, что помимо молочной продукции, Хабаровский край в страны Азиатско-Тихоокеанского региона экспортирует мед, дикоросы, соки, мороженое.
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