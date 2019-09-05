Хабаровскому краю дополнительно выделят семь школьных автобусов

В правительстве Российской Федерации подписано распоряжение о дополнительном выделении регионам школьных автобусов. Всего между субъектами распределено 2451 транспортное средство, семь из них отправят в Хабаровский край.

Согласно документу, поставщиками определены крупнейшие российские автопроизводители – ООО «Автозавод «ГАЗ»», ООО «УАЗ», ООО «Форд Соллерс Елабуга», ООО «ПАЗ» и ООО «КАВЗ». Предполагается, что в Хабаровский край доставят один полноприводный автобус марки «ГАЗ» вместимостью до 12 человек и шесть единиц производства «Павловского автобусного завода», предназначенные для перевозки 21-24 человек.

В январе 2019 года в регион были доставлены 14 автобусов «ПАЗ» и по два автобуса «ГАЗ» и «КАВЗ». Их распределили по школам Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Советско-Гаванского, Солнечного, имени Лазо и имени Полины Осипенко районов

Как сообщает пресс-служба правительства региона, с начала этого учебного года организована доставка автобусами более 5,5 тысяч школьников на 191 маршруте в 17 районах края. На линии работают 132 транспортных средства.