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Коренным народам Нанайского района изменят ограничения на лов рыбы
Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб единогласно проголосовала за пересмотр ограничений на лов осеннего лосося в Нанайском районе. Послабления коснутся представителей коренных малочисленных народов, для которых сократили ширину запретной полосы от береговой линии до 500 метров.
Ранее запретная зона для традиционного рыболовства была увеличена до одного километра на участке от истока протоки Ченка до устья протоки Кирпичная. Решение было принято по рекомендациям науки в целях необходимого пропуска осенней кеты к местам нереста и рыборазводным заводам. Однако представители коренных народов неоднократно заявляли о невозможности полноценно рыбачить в новых условиях. В некоторых местах ширина реки едва превышает километр.
По информации пресс-службы правительства региона, в ближайшие дни документ согласует Амурское территориальное управление Росрыболовства.
Участники заседания также обсудили ход осенней путины в Северо-Охотоморской подзоне, где ведут промысел около 40 предприятий края. С учетом активного промысла, для группы рыбопромысловых участков Сахалинского залива были увеличены объемы вылова.
Напомним, что вопросы регулирования добычи лосося также обсуждались на недавнем совещании, которое в Хабаровске провел заместитель министра сельского хозяйства РФ – глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
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