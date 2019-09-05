В Хабаровске чугунные решетки ливневой канализации меняют на полимерные

На проведение технологического эксперимента городские службы благоустройства подвигли неугомонные воры: ежедневно с ливневок городских улиц «черные металлисты» умудряются умыкнуть по 3-4 чугунных решетки, стоимость каждой – 8 тысяч рублей. А бывали дни, когда их крали сразу более десятка, получая у скупщиков лома по 500 рублей за штуку. Только за прошлый год ущерб, причиненный действиями «чугуноманов» городской казне, составил более 7 миллионов рублей. Убытки измеряются не только в денежных единицах: дорожники тратят рабочее время на поиск разграбленных участков ливневой канализации и монтаж новых крышек.

Как рассказал и.о.начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко, сначала «испортить обедню» криминальным любителями казенного чугуна дорожники пытались установкой вместо чугунных решеток более дешевых - сварных металлических. Но и железные «заместители» долго на проезжей части не залеживаются: их также крадут и сдают в «утиль». Чтобы прекратить порочную воровскую практику насовсем, городским управлением дорог и внешнего благоустройства принято решение заменить традиционные чугунные и металлические решетки на песчано-полимерные. Они имеют массу преимуществ: во-первых, не представляют совершенно никакого интереса для татей; во-вторых, легко монтируются; в-третьих, у этого вида прочного пластика практически не ограничен срок службы и, в-четвертых, стоят эти решетки почти вдове дешевле, чем чугунные и железные – по 4,5 тысячи за штуку.

Экспериментальное решетчатое ноу-хау российского производства уже установлено на пересечении улицы Тургенева и Уссурийского бульвара, на улицах Местной, Лейтенанта Орлова, Ленинградской – в общей сложности с начала года новыми решетками обзавелся десяток трасс краевого центра. По словам дорожников, все экземпляры хорошо зарекомендовали себя: одинаково надежны и в зимнюю стужу, и в летнюю жару, выдерживают большие нагрузки – по ним без проблем ежедневно движется легковой и общественный транспорт, большегрузы. Теперь вместо украденных решеток дорожники устанавливают только полимерные. Первой закупленной партии в сотню штук надолго не хватит, поэтому работники сферы благоустройства уже подумывают о приобретении следующей – более крупной, ведь ливневых решеток, которые, возможно, придется заменить, в Хабаровске – тысячи.



