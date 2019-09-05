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Путин запустил в эксплуатацию терминал Международного аэропорта Хабаровск
Президент РФ Владимир Путин на пятом Восточном экономическом форуме в режиме телемоста открыл новый пассажирский терминал внутренних авиалиний главной воздушной гавани Хабаровского края. Проект реализован в рамках ТОСЭР «Хабаровск».
О завершении строительства объекта во время торжественной церемонии на экспозиции Министерства по развитию Дальнего Востока Президенту РФ Владимиру Путину доложил председатель Совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк.
Получив команду на пуск от Президента РФ, руководители международного аэропорта Хабаровск, находящиеся непосредственно в новом терминале внутренних авиалиний, нажали символическую кнопку, дав старт началу его эксплуатации.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний началось в марте 2018 года. Объект спроектирован компанией Assmann beraten+planen(Германия) совместно с архитектурным бюро WP | ARC (Германия). Генеральный подрядчик строительства – турецкий консорциум ЛимакМаращСтрой. Технический заказчик – DBC Consultants.
Новый терминал внутренних авиалиний оборудован 3 телетрапами, 12 лифтами различного назначения и 7 эскалаторами. Технологическое оснащение объекта соответствует современным международным и отечественным стандартам, соблюдены требования обеспечения комфорта для маломобильных пассажиров.
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