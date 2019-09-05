Путин запустил в эксплуатацию терминал Международного аэропорта Хабаровск

Президент РФ Владимир Путин на пятом Восточном экономическом форуме в режиме телемоста открыл новый пассажирский терминал внутренних авиалиний главной воздушной гавани Хабаровского края. Проект реализован в рамках ТОСЭР «Хабаровск».

О завершении строительства объекта во время торжественной церемонии на экспозиции Министерства по развитию Дальнего Востока Президенту РФ Владимиру Путину доложил председатель Совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк.

- Новый т ерминал площадью более 27 тыс . кв. м. готов ежегодно обслуживать по самым современным стандартам до трех миллионов пассажиров . Объем инвестиций составил 5 млрд руб лей , из которых 3,9 млрд рублей - кредитные средства ВЭБ.РФ и Ф онда развития Дальнего Востока. Т ерминал готов удовлетворить растущий спрос дальневосточников на авиаперевозки, обеспечить безопасность и высокое качество обслуживания пассажиров и авиакомпаний,- рассказал Константин Басюк .

Получив команду на пуск от Президента РФ, руководители международного аэропорта Хабаровск, находящиеся непосредственно в новом терминале внутренних авиалиний, нажали символическую кнопку, дав старт началу его эксплуатации.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний началось в марте 2018 года. Объект спроектирован компанией Assmann beraten+planen(Германия) совместно с архитектурным бюро WP | ARC (Германия). Генеральный подрядчик строительства – турецкий консорциум ЛимакМаращСтрой. Технический заказчик – DBC Consultants.

Новый терминал внутренних авиалиний оборудован 3 телетрапами, 12 лифтами различного назначения и 7 эскалаторами. Технологическое оснащение объекта соответствует современным международным и отечественным стандартам, соблюдены требования обеспечения комфорта для маломобильных пассажиров.