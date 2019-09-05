Ипотека под 2 % ждет дальневосточников

«Коллеги убедили меня. Предлагаю запустить программу уже в этом году сроком на пять лет. Распространить её на так называемый первичный рынок жилья, а также на граждан, желающих построить жилье на «дальневосточном гектаре», - заявил Владимир Путин во время Пленарного заседания Восточного экономического форума.

Проект пониженной ипотеки Владимиру Путину представил во время осмотра выставки Минвостокразвития России глава ведомства Александр Козлов.

«Очень рад был услышать слова Владимира Путина о том, что он поддерживает наше предложение по ипотеке 2% для молодых семей и людей, которые хотят построить свои дома на дальневосточном гектаре. У нас уже есть все расчеты, есть механизм. Одобрение Президента получено! Программа будет действовать только на Дальнем Востоке, нигде больше», - прокомментировал Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, накануне одним из доводов, которые привели Президенту РФ, были четкие расчеты, основанные на данных Росстата.



"Сейчас стандартная ипотека в среднем составляет 9 процентов, и чтобы её получить, средний доход семьи должен превышать 70 тысяч рублей. Из категории нуждающихся - таких семей на Дальнем Востоке 1700. Если ипотека будет 2 процента, то ей смогут воспользоваться 8500 человек. При ежемесячном платеже в 16 тысяч рублей, доход семьи из двоих человек должен превышать 50 тысяч рублей в месяц. А в среднем, молодая семья в ДФО получает 55 тысяч", - пояснял Александр Козлов.

По оценкам Минвостокразвития, ипотеку под 2 % годовых смогут взять тысячи молодых семей (до 35 лет) для покупки квартир и гектарщиков для строительства ИЖС.

Фото: ТАСС