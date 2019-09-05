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Ипотека под 2 % ждет дальневосточников
Проект пониженной ипотеки Владимиру Путину представил во время осмотра выставки Минвостокразвития России глава ведомства Александр Козлов.
Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, накануне одним из доводов, которые привели Президенту РФ, были четкие расчеты, основанные на данных Росстата.
По оценкам Минвостокразвития, ипотеку под 2 % годовых смогут взять тысячи молодых семей (до 35 лет) для покупки квартир и гектарщиков для строительства ИЖС.
Фото: ТАСС
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