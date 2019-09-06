Тайфун «LingLing» накроет Хабаровск 8 сентября

По прогнозам синоптиков, 8-9 сентября в центральных и южных районах края пройдут дожди, местами сильные. Ожидается, что за 12 часов выпадет до 50 миллиметров осадков. Ветер по долинам рек усилится до 23 метров в секунду. В связи с этим есть высокая вероятность разлива малых рек и подъема воды в бассейне нижнего Амура.

Во время прохождения тайфуна городские службы благоустройства, жилищные организации и предприятия коммунальной отрасли заступят на круглосуточное дежурство. К работе будут привлечены дополнительные аварийные бригады.