Детский сад открылся в Центральном районе Хабаровска 

Окончания капитального ремонта с нетерпением ждали и малыши и родители, проживающие в «Волочаевском» и «Рабочем» городках. В здание 1951 года по улице Лермонтова, 32а в 90-х годах работал отдел милиции, последние несколько лет оно пустовало. Мэром Хабаровска было принято решение вернуть объект в отрасль образования.

Для капитального ремонта с заменой кровли и инженерных коммуникаций из муниципальной казны было выделено 75 миллионов рублей. Строители еще выравнивали стены, стелили полы, а родители уже интересовались, когда будет открытие. Комплектование групп закончилось еще задолго до завершения строительных работ.

«Это здание будет филиалом детского сада №13. Сейчас ведется оформление лицензии на право образовательной деятельности. Документ будет получен в середине сентября, после чего здесь зазвучат детские голоса. Также в этом году принято решение капитально отремонтировать детский сад в поселке Красная речка. До конца года строители должны справиться с этой задачей», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Еще три современных дошкольных учреждения до конца года отроются в разных районах краевого центра. В них предусмотрены ясельные группы для детей от полутора лет. Строительство ведется в рамках национальной программы, в общей сложности путевки в эти детские сады получат 650 маленьких хабаровчан.