Новости
Детский сад открылся в Центральном районе Хабаровска
Окончания капитального ремонта с нетерпением ждали и малыши и родители, проживающие в «Волочаевском» и «Рабочем» городках. В здание 1951 года по улице Лермонтова, 32а в 90-х годах работал отдел милиции, последние несколько лет оно пустовало. Мэром Хабаровска было принято решение вернуть объект в отрасль образования.
Для капитального ремонта с заменой кровли и инженерных коммуникаций из муниципальной казны было выделено 75 миллионов рублей. Строители еще выравнивали стены, стелили полы, а родители уже интересовались, когда будет открытие. Комплектование групп закончилось еще задолго до завершения строительных работ.
Еще три современных дошкольных учреждения до конца года отроются в разных районах краевого центра. В них предусмотрены ясельные группы для детей от полутора лет. Строительство ведется в рамках национальной программы, в общей сложности путевки в эти детские сады получат 650 маленьких хабаровчан.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема10 070
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 731
План «хабаровского подвига» еще не разработан?7 787
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина6 425
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136