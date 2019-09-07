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В Хабаровском крае детям-инвалидам оплатят проезд в реабилитационные центры
В Хабаровском крае с 1 января 2020 года начнут компенсировать затраты по проезду детей-инвалидов в реабилитационные центры и обратно. Также предусмотрено частичное возмещение стоимости билета сопровождающим лицам. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.
По данным министерства социальной защиты населения края, в регионе в настоящее время проживает 5092 ребенка-инвалида. Они регулярно нуждаются в прохождении реабилитации. На сегодняшний день действует три центра для детей и подростков с ограниченными возможностями на 65 койко-мест в Бикине, Советской Гавани и Комсомольске-на-Амуре. В прошлом году 240 детей-инвалидов из районов, где нет реабилитационных центров, смогли пройти социальную реабилитацию в этих учреждениях.
Она также добавила, что для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к нему территорий документом предусмотрено возмещение затрат на авиабилет. Для инвалидов-колясочников предусмотрена компенсация проезда жд-транспортом в спецвагоне.
По информации пресс-службы правительства региона, проезд будут возмещать не более двух раз в год по итогам посещения Бикинского, Комсомольского-на-Амуре и Советско-Гаванского реабилитационных центров для детей и подростков с ОВЗ.
Для того чтобы получить компенсацию, необходимо будет предоставить в центр соцподдержки населения по месту жительства заявление, билеты и документы, подтверждающие прохождение курса реабилитации.
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