В Хабаровском крае детям-инвалидам оплатят проезд в реабилитационные центры

В Хабаровском крае с 1 января 2020 года начнут компенсировать затраты по проезду детей-инвалидов в реабилитационные центры и обратно. Также предусмотрено частичное возмещение стоимости билета сопровождающим лицам. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.

По данным министерства социальной защиты населения края, в регионе в настоящее время проживает 5092 ребенка-инвалида. Они регулярно нуждаются в прохождении реабилитации. На сегодняшний день действует три центра для детей и подростков с ограниченными возможностями на 65 койко-мест в Бикине, Советской Гавани и Комсомольске-на-Амуре. В прошлом году 240 детей-инвалидов из районов, где нет реабилитационных центров, смогли пройти социальную реабилитацию в этих учреждениях.



- Учитывая мнение семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью, было принято решение о введении компенсации затрат по проезду в реабилитационные центры и обратно. Детям-инвалидам в возрасте до 18 лет будут возмещать полную стоимость билетов. Также нормативным актом предусмотрена 50-процентная компенсация проезда сопровождающих лиц, - сообщила начальник отдела по проблемам семьи и детей управления министерства социальной защиты населения края Наталья Меньшикова.

Она также добавила, что для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к нему территорий документом предусмотрено возмещение затрат на авиабилет. Для инвалидов-колясочников предусмотрена компенсация проезда жд-транспортом в спецвагоне.По информации пресс-службы правительства региона, проезд будут возмещать не более двух раз в год по итогам посещения Бикинского, Комсомольского-на-Амуре и Советско-Гаванского реабилитационных центров для детей и подростков с ОВЗ.Для того чтобы получить компенсацию, необходимо будет предоставить в центр соцподдержки населения по месту жительства заявление, билеты и документы, подтверждающие прохождение курса реабилитации.

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