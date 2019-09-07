Медицинский поезд работает в районах Хабаровского края

Жители 12 отдаленных поселков Хабаровского края, расположенных вдоль БАМовской ветки, в ближайшие две недели смогут пройти медицинский осмотр. С 6 сентября в регионе вновь будет работать консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов». В этот раз состав проедет по Верхнебуреинскому и Солнечному районам. На его борту принимать пациентов будут сразу семь специалистов: терапевт, педиатр, хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог и гинеколог.



- Поезд выделяет Забайкальская железная дорога. В нем установлена вся необходимая для медосмотров аппаратура. Жители смогут пройти электрокардиографию, рентгенологическое и ультразвуковое исследование, флюорографию, проверить функцию внешнего дыхания. Все услуги можно получить бесплатно по медицинскому полису, - сообщили в краевом минздраве.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, с 6 по 17 сентября «Академик Федор Углов» посетит поселки Этыркэн, Алонка, Тырма, Солони, Сулук, Герби, Джамку, Амгунь, Постышево, Болен, Эворон и Горин. Подробнее ознакомиться с расписанием остановок можно из таблицы.