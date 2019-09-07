Первую «умную» остановку установили в Хабаровске

В Хабаровске обновленный сквер «Первостроителей» принимает гостей. Накануне состоялась торжественная церемония открытия после капитального ремонта сквера, расположенного перед хабаровским заводом имени А.М.Горького по улице Гагарина,22. Работы по реконструкции объекта стартовали в марте текущего года, и все время шли с опережением графика.

За полгода строители и озеленители успели изменить сквер почти до неузнаваемости. «Одели» в новый гранит постамент памятника «Первостроителям», проложили ливневку, обустроили и вымостили тротуарной плиткой пешеходные дорожки, заасфальтировали большую площадку перед заводоуправлением, установили 16 новых уличных световых опор с яркими фонарями, поставили скамьи и урны. Выкорчевали старые тополя, высадили более сотни новых деревьев (преимущественно - сосен) и кустарников. Общая стоимость работ составила более 4,5 миллионов рублей.

«Ежегодно в Хабаровске мы открываем по новому скверу – построенному «с нуля» или кардинально преобразившемуся после реконструкции. Это уже стало доброй традицией, и мы обязательно ее продолжим. Чем больше будет таких зеленых, уютных территорий, тем краше и привлекательнее станет наш любимый город. Только в текущем году на благоустройство хабаровских парков и скверов из муниципальной казны выделено более 81 миллиона рублей», - сказал, обращаясь к участникам торжества, Сергей Кравчук.

Сквер «Первостроителей» - уже третий из открывшихся в поселке Горького за последние два года. Но на этом приятные сюрпризы не закончились: в придачу хабаровчане получили еще и два благоустроенных остановочных пункта, расположенных напротив завода (один уже смонтирован полностью, сборка второго подходит к завершению). Это – первая из пяти так называемых «умных» остановок в краевом центре. Прозрачный стеклянный «аквариум» на металлическом каркасе оборудован скамьями и «нафарширован» электроникой. В нем установлены два инфракрасных обогревателя для эксплуатации в холодное время года, два экрана, на один из которых выведена онлайн-схема движения автобусов (аналогичная информация дублируется, но уже в цифровом варианте, на электронном табло, установленном на опоре освещения рядом с остановочным карманом). На втором экране отображается ситуация на остановке – она транслируется с видеокамер, вмонтированных в потолок.

В ближайшее время изображение с них будет выведено на мониторы ближайшего пункта полиции. Также для удобства ожидающих пассажиров на остановке будут работать Wi-Fi и USB-порты для подзарядки мобильных и электронных устройств. Теперь, после прогулки по обновленному скверу, ждать своего автобуса на остановке «Заводоуправление» горожанам будет гораздо комфортнее.



