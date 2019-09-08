Выборы в Хабаровском крае начались с нарушений

В Хабаровском крае сразу после открытия участковых избирательных участков зафиксированы нарушения. На УИК № 92 и №114 в Хабаровске прямо на входе на участок висят листовки ЛДПР. Напомним, в день голосования это считается нарушением. Так же на многие избирательные участки были не допущены наблюдатели. В частности, на участок № 772 не пустили двух наблюдателей - члена избирательной комиссии с совещательным голосом от кандидата Андрея Дубкова и от партии «Родина».

Эксперты предполагают, что выборы в Хабаровском крае станут одними из самых «грязных» в стране. Основанием для этого является предвыборный период, за который уже были зафиксированы многочисленные нарушения законодательства.

– Наша задача – организовать честные и прозрачные выборы. И за этим мы тщательно проследим. Никаких внештатных ситуаций быть не должно. Это касается как безопасности, так и всевозможных нарушений, попыток повлиять на ход голосования, - отмечал губернатор края Сергей Фургал на итоговом заседании рабочей группы по содействию избирательным комиссиям в организации и подготовке на территории региона сентябрьских выборов.

Напомним, что сегодня, 8 сентября, в регионе проходит сразу 40 избирательных кампаний. Жители выберут депутата Госдумы РФ, депутатов Законодательной Думы края, двух городских – Хабаровской и Комсомольской, мэра Комсомольска-на-Амуре, а также глав сельских поселений и депутатов районных собраний. Всего сформировано 23 территориальных и 791 участковая избирательная комиссия. За ходом голосования любой может следить в режиме онлайн. 400 УИК оснащены системами видеонаблюдения. Камеры установлены во всех участковых избирательных комиссиях.

За правопорядком проследят более двух тысяч правоохранителей. Они дежурят в местах для голосования, а также обеспечивают усиленное патрулирование улиц.

В 13 районах края уже прошло досрочное голосование. На довыборах депутата Государственной Думы РФ досрочно проголосовало 450 избирателей, на краевых выборах – 804 человека.

В борьбе за кресло в Госдуме, краевом парламенте и муниципальных собраний сражаются представители семи политических партий и самовыдвиженцы. Проголосовать на избирательных участках можно с 8 до 20 часов 8 сентября.