«Голос» замалчивает нарушения на выборах в Хабаровском крае

Движение в защиту прав избирателей «Голос» избирательно подходит к освещению нарушений в единый день голосования. В его проекте «Карта нарушений на выборах» модераторы удаляют сообщения о нарушениях в Хабаровском крае.

Так, в 9.31 на сайте было опубликовано сообщение от наблюдателя о том, что на избирательном участке №157 одному избирателю выдали бюллетени без предъявления паспорта, другому – при предъявлении удостоверения МВД. Однако уже в 10.25 это сообщение было удалено.

Как уже сообщалось ранее, единый день голосования в Хабаровском крае начался с многочисленных нарушений. На избирательные участки не допускали наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса, также на одном из участков был обнаружен агитационный материал ЛДПР.

Напомним, сегодня в Хабаровском крае проходят довыборы в Государственную Думу РФ, выборы в Законодательную Думу края, городскую думу Хабаровска, Комсомольскую-на-Амуре городскую Думу, а также выборы главы города Юности. Более чем 987 тысяч избирателей голосуют на 791 избирательном участке, 400 из которых оснащены системой видеонаблюдения.