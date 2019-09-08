В Телеграм-каналах появилась информация о нарушениях, якобы допущенных в ходе выборов в Хабаровском крае. Авторы каналов выкладывают видеозаписи, на которых видны подозрительные действия.

Так, в 7.30 утра, в опечатанном ящике Железнодорожного одномандатного округа №5 уже почему-то лежат бюллетени. Такая же ситуация и с 16-м участком – в 7.34 урна для голосования отнюдь не пуста. Напомним, что избирательные участки открылись в 8.00.

Утверждается, что на 12-м участке произошел вброс бюллетеней, причем зафиксированный камерами видеонаблюдения. На одном из участков организовано «умное голосование» для солдат. Умное в том смысле, что кто-то уже все придумал за наших воинов. Теперь их по списку вызывают в участок, где они и ставят галочки за нужных кандидатов.

Некоторые «гражданские» люди, возможно, тоже стали жертвами чьей-то воли. На одном из роликов видно, как к женщине в кабинку для голосования заходит другая женщина и что-то ей подсказывает.

В другом ролике, снятом, как утверждается, в доме-интернате для инвалидов и престарелых в поселке Горького, пожилому мужчине (судя по всему, пациенту интерната) перечисляют список партий. Мужчина говорит, что хочет проголосовать за КПРФ. Женщина, держащая перед стариком список, показывает ему место, куда ставить галочку. Причем это место явно не соответствует графе КПРФ в списке партий. Мужчина, однако, ставит галочку.

Мы продолжаем следить за ходом выборов в Хабаровском крае.