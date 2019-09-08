Новости
Хабаровским избирателям подсказывают, за кого голосовать?
В Телеграм-каналах появилась информация о нарушениях, якобы допущенных в ходе выборов в Хабаровском крае. Авторы каналов выкладывают видеозаписи, на которых видны подозрительные действия.
Так, в 7.30 утра, в опечатанном ящике Железнодорожного одномандатного округа №5 уже почему-то лежат бюллетени. Такая же ситуация и с 16-м участком – в 7.34 урна для голосования отнюдь не пуста. Напомним, что избирательные участки открылись в 8.00.
Утверждается, что на 12-м участке произошел вброс бюллетеней, причем зафиксированный камерами видеонаблюдения. На одном из участков организовано «умное голосование» для солдат. Умное в том смысле, что кто-то уже все придумал за наших воинов. Теперь их по списку вызывают в участок, где они и ставят галочки за нужных кандидатов.
Некоторые «гражданские» люди, возможно, тоже стали жертвами чьей-то воли. На одном из роликов видно, как к женщине в кабинку для голосования заходит другая женщина и что-то ей подсказывает.
В другом ролике, снятом, как утверждается, в доме-интернате для инвалидов и престарелых в поселке Горького, пожилому мужчине (судя по всему, пациенту интерната) перечисляют список партий. Мужчина говорит, что хочет проголосовать за КПРФ. Женщина, держащая перед стариком список, показывает ему место, куда ставить галочку. Причем это место явно не соответствует графе КПРФ в списке партий. Мужчина, однако, ставит галочку.
Мы продолжаем следить за ходом выборов в Хабаровском крае.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема10 080
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 740
План «хабаровского подвига» еще не разработан?7 798
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина6 444
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136