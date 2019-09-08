В Хабаровске поймали предполагаемого «карусельщика»

Наблюдатели участка №8 Железнодорожного избирательного округа поймали мужчину, который пытался покинуть участок с пустыми бюллетенями.

Это запечатлено на видео, появившемся в социальных сетях. Мужчина категорически отказывается возвращаться на участок, чтобы опустить бюллетени в урну для голосования. Он упирается, делает вид, что не понимает своих действий («а что, я должен был их не засунуть, что ли?», - вопрошает он). Потом пытается объяснить свое упорство «невозвращенца» спешкой на отъезжающий в скором времени автобус.

Наблюдатели, тем не менее, были очень настойчивы. После того, как последовало предложение вызвать полицию, мужчина вернулся на участок. Существует предположение, что действия подозрительного гражданина напоминают «черную» выборную технологию, называемую «каруселью».

Также на избирательном участке №20 Железнодорожного избирательного округа постоянно срабатывает тревожная сигнализация. Возможно, это тоже неспроста…