В Хабаровске на участки подвозят избирателей и выгоняют провокаторов



Сразу несколько нарушений и подозрительных действий зафиксировано на нескольких избирательных участках.

В анонимных соцсетях появилось видео, где, как предполагается, организован подвоз избирателей на участок №22 (улица Покуса). Удалось заснять, как уже пустой автобус ПАЗ покидает территорию участка.

На избирательном участке, расположенном в Доме культуры имени Горького, заметили странного молодого человека. Он долго стоял в вестибюле и вел какие-то записи. По его словам, он ждал некую группу людей, которая должна прийти и проголосовать.

Юношу несколько раз попросили удалиться, но тот игнорировал предложение. Лишь после вмешательства полиции и председателя окружной избирательной комиссии парень покинул участок. Существует предположение, что данный молодой человек является провокатором.

На участке №12 в Железнодорожном избирательном округе на полу возле кабинки обнаружена кем-то оброненная бумага. На ней были записаны фамилии кандидатов: Пиляев, Соколов, Ушакова, Емельянов. Возможно, бумага служила для избирателей «рекомендацией», за кого им следует голосовать.