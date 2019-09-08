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В Хабаровске на участки подвозят избирателей и выгоняют провокаторов
Сразу несколько нарушений и подозрительных действий зафиксировано на нескольких избирательных участках.
В анонимных соцсетях появилось видео, где, как предполагается, организован подвоз избирателей на участок №22 (улица Покуса). Удалось заснять, как уже пустой автобус ПАЗ покидает территорию участка.
На избирательном участке, расположенном в Доме культуры имени Горького, заметили странного молодого человека. Он долго стоял в вестибюле и вел какие-то записи. По его словам, он ждал некую группу людей, которая должна прийти и проголосовать.
Юношу несколько раз попросили удалиться, но тот игнорировал предложение. Лишь после вмешательства полиции и председателя окружной избирательной комиссии парень покинул участок. Существует предположение, что данный молодой человек является провокатором.
На участке №12 в Железнодорожном избирательном округе на полу возле кабинки обнаружена кем-то оброненная бумага. На ней были записаны фамилии кандидатов: Пиляев, Соколов, Ушакова, Емельянов. Возможно, бумага служила для избирателей «рекомендацией», за кого им следует голосовать.
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