Нарушений на выборах в Хабаровском крае становится больше

Явка избирателей в Хабаровском крае остается невысокой (11.51% на 12 часов, на губернаторских выборах в 2018 году в это же время явка была 16,43%), однако наблюдатели и члены участковых комиссий с правом совещательного голоса заявляют о большом количестве нарушений, начавшихся с самого утра.

В Хабаровске на УИК №№ 36, 92, 99, 100 и 114 на входе в участок обнаружили наклеенные листовки ЛДПР, несмотря на то, что в день голосования агитация находится под запретом. Представители участковой избирательной комиссии зафиксировали данные факты и написали жалобы – нарушения были оперативно устранены.

Однако далеко не везде так реагировали на жалобы наблюдателей – председатель участковой избирательной комиссии № 37 в краевом центре ответила отказом на жалобу Елены Федорищевой, наблюдателя от «Единой России». Та обнаружила незаконную агитацию ЛДПР, «Справедливой России» и кандидата в Госдуму от КПРФ Николая Платошкина у входа в избирательный участок. В официальном ответе ей сообщили, что борьба с нарушающей порядок проведения выборов пропагандой не входит в обязанности комиссии.

«К моменту начала работы 08.09.2019 на территории УИК № 37 агитационного материала не было обнаружено… В соответствии с правилами работы УИК № 37 снимать агитационные листовки в день голосования не входит в обязанности членов УИК № 37, так как они заняты работой на избирательном участке с избирателями», — говорится в ответе председателя комиссии.

Список нарушений продолжился выдача бюллетеней без предъявления паспорта. Так, члены комиссии с правом совещательного голоса на избирательном участке № 157 в Хабаровске зафиксировали факт и подали жалобу в участковую избирательную комиссию, а также направили её на сайт проекта движения в защиту прав избирателей «Голос».

На многие избирательные участки не пускали наблюдатели. Так, члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса от кандидата Андрея Дубкова и от партии «Родина» написали об этом жалобу председателю избирательного участка № 772.

Схожая ситуация произошла у члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса Аркадия Мелия. Его не пустили на избирательный участок №768 с самого открытия, сославшись на неправильно оформленные документы. Но поскольку документы всё-таки были оформлены так, как полагается, его допустили к работе в 9:27.

Также региональные СМИ сообщили, что в Центральном округе Хабаровска наблюдатель от партии «Единая Россия» Матвей Жигинас заявил о ещё одном нарушении. По его словам, на избирательном участке № 199 горожанам выдают бюллетени из-под стола.

«Бюллетени вложены в красную скатерть стола», — утверждает наблюдатель.

На участке № 165 в краевом центре наблюдатели от КПРФ, «Единой России» и «Родины» Т. Фефелова, Е. Молокова и А. Кривуненко сделали целый ряд замечаний по поводу выборного процесса. Комиссия не захотела предоставить списки избирателей — но когда на этом всё же удалось настоять наблюдателям, оказалось, что списки не скреплены печатями.

Нарушения зафиксированы и в городе Юности. На избирательном участке №226, находящемся по адресу ул. Калинина 6, избирателю вместо пяти бюллетеней выдали только три. Оказалось, что представитель участковой избирательной комиссии забыла отдать бюллетени по выборам главы города и депутата в Государственную Думу.

Наблюдатели также отмечают нарушения в процедуре голосования на дому: заявления не фиксируются, выезды проводятся без участия наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса в нарушение закона.

Поступают сообщения о том, что избирательные комиссии не обеспечивают тайну голосования. Так, на УИК №№ 11, 279 избиратели заполняли бюллетени на подоконнике, на столе, на скамье наблюдателей, заходили по двое в кабинки для голосований. Жалобу об этом направил в УИК 279 член комиссии с правом совещательного голоса Дмитрий Науменко от партии «Родина».

На избирательных участках №№ 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 784, 786 случились отключения электроэнергии, в результате чего дали сбой КОИБы.

Напомним, что в Хабаровском крае 8 сентября идёт день голосования. Жителям предложено выбрать депутата Госдумы по 70 одномандатному избирательному округу, новые составы краевой Думы, городских Дум Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также в органы местного самоуправления. В регионе работают 23 территориальных и 791 участковая избирательные комиссии. На мандаты претендуют представители семи политических партий и самовыдвиженцы.