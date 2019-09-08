Очередную «карусель» на выборах в Хабаровске сняли на видео

В социальных сетях Хабаровска активно обсуждают видеоролик, снятый неизвестными, судя по всему, в Индустриальном районе краевого центра. Разместившие его пользователи утверждают, что происходящее на записи — так называемая «карусель», с помощью которой кому-то из кандидатов или какой-то из партий пытаются увеличить итоговый результат.

На записи видно, как человек, вынесший из избирательного участка незаполненные бюллетени, отдаёт их неизвестному, сидящему в автомобиле. Тот в ответ заявляет, что нужно сделать «то же самое на 112-м», очевидно, имея в виду номер участка. Мужчина выдаёт собеседнику бюллетени, в которых проставлены галочки — судя по расположению, в графе, в которой значится ЛДПР. В конце ролика неизвестный обещает авторам видео «оплату».

Напомним, что утром наблюдатели участка №8 Железнодорожного избирательного округа остановили мужчину, который пытался покинуть участок с пустыми бюллетенями. Это было запечатлено на видео, появившемся в социальных сетях. На записи видно, что мужчина категорически отказывается возвращаться на участок, чтобы опустить бюллетени в урну для голосования. Сначала он делает вид, что не понимает своих действий («а что, я должен был их не засунуть, что ли?», – спрашивает он). Потом говорит, что спешит на отъезжающий автобус. После того, как последовало предложение вызвать полицию, мужчина вернулся на участок.