Новости
Волна паводка подошла к Комсомольску-на-Амуре
Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре к утру понедельника поднялся до 815 см, прибавив за сутки еще 13 см. Как и прогнозировали гидрологи, к 9 сентября к городу подошла волна паводка, сформировавшегося в результате дождей, прошедших в притоках Нижнего Амура. Отметка воды достигла максимального значения с начала ЧС, а количество подтопленных домов увеличилось до 124.
По информации пресс-службы правительства региона, помимо жилых домов, в пригороде Комсомольска-на-Амуре также подтопило 403 приусадебных участка. В четыре ПВР, организованных местными властями, переселены 39 человек. Основные работы сейчас продолжаются на дамбах микрорайона Менделеева, где строители пытаются защитить частный сектор. Отдельный фронт работ развернут на ключе Теплый, он переполнен грунтовыми водами. Для их откачки власти установили возле ключа мощный насос производительностью 3,2 тысячи кубометров воды в час.
По прогнозу гидрологов, из-за дождей в ближайшие двое суток у Комсомольска-на-Амуре ожидается дополнительный подъем воды. Уровень повысится еще на 30-40 см, после чего интенсивность паводка должна пойти на спад.
Напомним, с начала августа в результате многочисленных циклонов в Хабаровском крае в зоне ЧС уже оказалось 87 населенных пунктов в 10 районах. В общей сложности по региону подтопило 235 жилых домов, 930 приусадебных участков, 2156 дач, свыше 100 участков дорог. Общий ущерб от наводнения превысил сотни миллионов рублей.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема10 104
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 758
План «хабаровского подвига» еще не разработан?7 829
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина6 476
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136