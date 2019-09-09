Волна паводка подошла к Комсомольску-на-Амуре

Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре к утру понедельника поднялся до 815 см, прибавив за сутки еще 13 см. Как и прогнозировали гидрологи, к 9 сентября к городу подошла волна паводка, сформировавшегося в результате дождей, прошедших в притоках Нижнего Амура. Отметка воды достигла максимального значения с начала ЧС, а количество подтопленных домов увеличилось до 124.

- Из-за дождей в городе помимо жилья подтопило 267 подвалов, в том числе в 30 школах и детсадах, в ряде соцучреждений. Поскольку вся ливневка была заранее затампонирована, то дождевой воде сейчас некуда уходить, поэтому ее откачивают насосами. В городе работает более 40 единиц насосной техники. Однако ситуация остается очень сложной, так как низкие места и подвалы дополнительно топит грунтовыми водами, - сообщили в мэрии.

По информации пресс-службы правительства региона, помимо жилых домов, в пригороде Комсомольска-на-Амуре также подтопило 403 приусадебных участка. В четыре ПВР, организованных местными властями, переселены 39 человек. Основные работы сейчас продолжаются на дамбах микрорайона Менделеева, где строители пытаются защитить частный сектор. Отдельный фронт работ развернут на ключе Теплый, он переполнен грунтовыми водами. Для их откачки власти установили возле ключа мощный насос производительностью 3,2 тысячи кубометров воды в час.

По прогнозу гидрологов, из-за дождей в ближайшие двое суток у Комсомольска-на-Амуре ожидается дополнительный подъем воды. Уровень повысится еще на 30-40 см, после чего интенсивность паводка должна пойти на спад.

- За выходные в Комсомольском районе выпало более 80 мм осадков, что превышает месячную норму. В итоге сейчас вся эта вода стекает в Амур, увеличивая его уровень. Однако затем мы ожидаем, что ситуация начнет стабилизироваться. До конца недели циклонов в южных и центральных районах края не ожидается. Повышение уровня у города должно прекратиться, - прокомментировала ситуацию начальник Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева.

Напомним, с начала августа в результате многочисленных циклонов в Хабаровском крае в зоне ЧС уже оказалось 87 населенных пунктов в 10 районах. В общей сложности по региону подтопило 235 жилых домов, 930 приусадебных участков, 2156 дач, свыше 100 участков дорог. Общий ущерб от наводнения превысил сотни миллионов рублей.