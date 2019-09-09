Предварительные итоги голосования подвели в Хабаровске

Хабаровская городская дума седьмого созыва полностью сменила состав. Явка избирателей составила 33,45 %. При подсчете голосов 34 мандата достались кандидатам от партии ЛДПР и один – представителю партии «Справедливая Россия». Во время предвыборного марафона были зарегистрированы многочисленные нарушения, однако они не повлияли на ход и итоги голосования.

«Жалоб и заявлений, которые требовали комиссионного рассмотрения, в краевую избирательную комиссию не поступало. Можно сделать вывод, что выборы в Хабаровском крае прошли законно и легитимно», - заявил председатель крайизбиркома Геннадий Накушнов.

В единый день голосования состоялись дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва по одномандатным округам. На них победу одержал представитель ЛДПР Иван Пиляев. Ему отдали предпочтение 39,13% избирателей. По итогам выборов в Законодательную думу Хабаровского края большинство мандатов также получили представители либерально-демократической партии. Окончательные итоги голосования краевой избирком объявит 11 сентября.