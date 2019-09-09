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В нескольких школах Хабаровского края отменили занятия
Ситуация вызвана прохождением в минувшие выходные тайфуна «Линлин».
- Сегодня в результате тайфуна отменены занятия во всех школах Николаевского района. В Нанайском районе обесточены все сельские поселения. Из-за этого не работают детские сады. В пяти школах Ульчского района также временно не проходят уроки. В Комсомольске-на-Амуре в связи с подтоплением отдельных территорий не принимают учащихся три школы и один техникум, - сообщила министр образования и науки края Алла Кузнецова.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, ситуация осложняется проведением третьей волны сдачи госэкзаменов. В регионе продолжается дополнительный период написания проверочных заданий. Для организации процесса требуется Интернет. В случае необходимости проблему решают с помощью запасных электрогенераторов.
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