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В Хабаровске открыта запись в новый центр патриотического воспитания молодежи
В помещении, которое расположено в Краснофлотском районе, подростки будут осваивать приемы рукопашного боя, заниматься авиамоделированием. Кроме этого, несколько секций вызвались вести представили городского Совета отцов. В церемонии открытия центра принял участие мэр города Сергей Кравчук. Помещение площадью более 200 квадратных метров, расположенное в жилом доме, пустовало несколько лет. После многочисленных обращений молодежи и представителей городского Совета отцов из муниципального бюджета было выделено свыше пяти миллионов рублей на ремонт и покупку оборудования для работы кружков и секций.
В центре начнет работу и молодежная редакция. Самые креативные идеи, фото- и видеорепортажи юные журналисты будут публиковать в своих акаунтах в сети Интернет.
Открывшийся многофункциональный центр станет филиалом городского центра патриотического воспитания молодежи, расположенного на площади «Города воинской славы». Специалисты уже ведут запись подростков и студентов в кружки и спортивные секции.
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