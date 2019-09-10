В Хабаровске открыта запись в новый центр патриотического воспитания молодежи

В помещении, которое расположено в Краснофлотском районе, подростки будут осваивать приемы рукопашного боя, заниматься авиамоделированием. Кроме этого, несколько секций вызвались вести представили городского Совета отцов. В церемонии открытия центра принял участие мэр города Сергей Кравчук. Помещение площадью более 200 квадратных метров, расположенное в жилом доме, пустовало несколько лет. После многочисленных обращений молодежи и представителей городского Совета отцов из муниципального бюджета было выделено свыше пяти миллионов рублей на ремонт и покупку оборудования для работы кружков и секций.

«В центре будут проходить мастер-классы по авиамоделированию, школьники смогут посещать кружки по реконструкции исторических событий, в помещении оборудован спортивный зал»,- рассказала начальник городского управления по делам молодежи Инна Хопта.

В центре начнет работу и молодежная редакция. Самые креативные идеи, фото- и видеорепортажи юные журналисты будут публиковать в своих акаунтах в сети Интернет.

«Хабаровск очень заинтересован в таких центрах – они становятся для школьников и студентов ступенью к выбору профессии. Все кружки для подростков и студентов будут работать бесплатно», - сказал мэр Сергей Кравчук.

Открывшийся многофункциональный центр станет филиалом городского центра патриотического воспитания молодежи, расположенного на площади «Города воинской славы». Специалисты уже ведут запись подростков и студентов в кружки и спортивные секции.