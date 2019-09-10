Связь на Севере нуждается в системном подходе

VII конференция «Связь на Русском Севере» прошла 5 сентября в Москве в Конгресс-центре МТУСИ. Мероприятие было организовано Издательским домом «Коннект» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В качестве генерального партнера конференции выступило ФГУП «Космическая связь» (ГП КС), партнером мероприятия стала компания Т8 – производитель телекоммуникационного оборудования для оптических сетей связи. В работе конференции приняли участие представители администраций и ведомств, операторы связи, специалисты крупных промышленных холдингов и компаний, ученые ведущих российских НИИ. В этом году количество участников мероприятия составило порядка 100 человек.

На открытии форума было зачитано обращение от лица Дмитрия Николаевича Кобылкина, министра Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, в котором он тепло поприветствовал организаторов, гостей и участников конференции. Как отметил Дмитрий Кобылкин, «устойчивое развитие арктического региона возможно только при успешном взаимодействии государства, бизнеса, науки, финансовых институтов, некоммерческих организаций и гражданского общества».

По сложившейся традиции, первым блоком шли доклады, в которых поднимались общие вопросы государственной политики в области связи, навигации и вещания в Арктической зоне РФ, на территориях Крайнего Севера и Дальнего Востока, затрагивались концепции стратегического развития Русского Севера в целом. Так, Андрей Брыксенков, заместитель директора представительства РГГМУ в Москве, Полярная комиссия РГО, в своем докладе рассмотрел макроэкономическую модель формирования стратегических прогнозов развития Арктики и отметил, что экономическим индикатором успешного развития северных территорий сегодня являются телекоммуникации. Михаил Глинка, директор департамента продаж операторских и корпоративных решений ФГУП «Космическая связь», рассказал о настоящем и будущем спутниковой связи в Арктике и регионах Крайнего Севера. Как всегда, особый интерес вызвали доклады представителей регионов Севера. Первый заместитель директора департамента информационных технологий Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Юрий Торгашин выступил с докладом на тему «Телекоммуникационная инфраструктура – базовая основа цифровой экономики». Представитель ООО «Т8» Андрей Клец рассказал об организации и эксплуатации ВОЛС в условиях Крайнего Севера. Александр Кузьмичев, главный специалист отдела совершенствования ледовой информационной системы ГНЦ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт», в своем докладе представил систему телекоммуникаций автономных станций «Росгидромета» с учетом функционирования в обычное время и в чрезвычайной ситуации.

Участники конференции также смогли ознакомиться с новыми крупными проектами в области связи. Представитель «МегаФона» Сергей Невзоров рассказал о планируемом строительстве магистральной линии подводной ВОЛС по Северному морскому пути. Это выступление очень заинтересовало участников форума и вызвало много вопросов из зала. Андрей Сергеев, главный инженер филиала РТРС «Дальневосточный РЦ», представил предварительные итоги запуска КВ-вещания на Чукотке. Не меньший интерес вызвали и выступления региональных операторов связи, в которых говорилось о текущем состоянии рынка и нишах для дальнейшего развития. Хотелось бы отметить выступления Дмитрия Леванюка, директора ООО «Автоматизированные системы связи», и Владислава Пескова, директора ГУП НАО «Ненецкая компания электросвязи».

Представители российских НИИ в этом году выступили с докладами, фокус внимания которых был сосредоточен на проблемах радиосвязи. Так, Игорь Дулькейт, старший научный сотрудник ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», рассказал о создании оборудования радиосвязи для Арктической зоны Российской Федерации. Николай Данилкин, профессор отдела № 6, Институт прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова, изложил новые принципы мониторинга ионосферы в Арктике и на трассе Северного морского пути. Владимир Котельницкий, ведущий инженер научного отдела «Радиотехнические системы и устройства» МТУСИ, посвятил свое выступление проблемам развития тропосферной связи. Иван Липатов, начальник отдела обеспечения испытаний испытательной базы ФГБУ «16-й Центральный научно-исследовательский испытательный ордена Красной Звезды институт имени Маршала войск связи А. И. Белова» Министерства обороны Российской Федерации, рассказал об особенностях работы терминалов спутниковой связи для применения в Арктической зоне Российской Федерации.

Завершил работу пленарного заседания доклад Сергея Кунгурцева, председателя комитета по делам Арктики, международных и межрегиональных связей. Его выступление было посвящено вопросам международного сотрудничества в области телемедицины на Крайнем Севере.

В рамках конференции состоялась панельная дискуссия, в ходе которой участники и гости форума получили возможность высказать свое видение процессов, происходящих на Севере России. В частности, при обсуждении стратегии развития инфокоммуникационной инфраструктуры возникла бурная дискуссия относительно места и роли спутниковой связи в экономике и социальной жизни северных регионов. И хотя некоторыми были высказаны достаточно крайние позиции по данному вопросу, обсуждение закончилось на позитивной ноте: представители государственных ведомств и местных операторов связи сошлись на том, что Русскому Северу необходимо сбалансированное развитие всех видов связи – от спутниковой и ВОЛС до классической радиосвязи. Краткий итог дискуссии подвел представитель ФГБУ «16 ЦНИИИ Минобороны России Николай Иванов, отметивший, что только системный подход позволит найти экономически обоснованные решения по развитию связи на Севере России.

Завершая работу конференции, Дмитрий Корешков, заместитель генерального директора Издательского дома «Коннект», от лица организаторов подвел итоги голосования, в ходе которого лучшими докладчиками в этом году стали Владислав Песков и Александр Кузьмичев, набравшие равное количество голосов участников форума.