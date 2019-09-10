Уровень Амура у Хабаровска опустился

На территории Хабаровского края в зоне паводка находятся 10 муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 86 населенных пунктах. В 52 из них отмечается подтопление 493 частных жилых домов и 1233 приусадебных участков. Кроме того, фиксируются переливы воды на 114 участках межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов. Так же, в зоне подтопления находится около 2100 дачных участков.

В Бикинском районе подтопленными остаются 3 приусадебных участка в селе Оренбургское.

В районе им. Лазо в зоне подтопленных приусадебных участков нет, сохраняется частичное подтопление участков дорог на подъезде к погранзаставе Новосоветское, автодороге с. Черняево – погранзастава «Невельское», автодороге с. Переяславка - с. Аргунское.

В Вяземском районе в зоне паводка 37 приусадебных участков в населенных пунктах Кедрово, Забайкальское, Кукелево, Видное и 3 участка внутрипоселковых дорог.

У краевой столицы отмечается снижение уровня воды на реке Амур, на 08.00 (хбр) 10 сентября он был зафиксирован на отметке 590 см (-9 см за сутки), у города Комсомольска-на-Амуре – 827 см, поднявшись на 12 см за сутки.

В Хабаровске в результате прошедших дождей и скопления ливневых вод в зоне подтопления оказались 33 жилых дома и 167 земельных участков. Также вода сохраняется на почти 1700 дачных участках. Также остаются подтопленными дороги по улицам вблизи береговой черты.

В Хабаровском районе подтоплено 37 жилых домов в селах Корсаково-2, Бычиха, Новотроицкое, Князе-Волконское, Осиновая Речка и Свечино. Кроме этого в муниципальном районе в зоне паводка находятся 122 приусадебных участка, более 400 дачных участков в населённых пунктах Бычиха, Новотроицкое, Корсаково-1 и Корсаково-2, Краснореченское, Елабуга, Вятское, Петропавловка, Казакевичево, Мичуринское, Воронежское-2,3, Фёдоровка, Князе-Волконское, Новокаменка, Виноградовка, Сергеевка, Свечино, Заозёрное, Малышево, Кукан, Пасека, Смирновка, Челны и Осиновая речка. Выход воды отмечается на отдельных улицах в селах Новотроицкое, Елабуга, Вятское, Воронежское-3, Воронежское-2,3, Мичуринское, Фёдоровка, Малышево, Челны, Чернолесье, Виноградовка, Сикачи-Алян.

В Нанайском районе в результате паводка в зоне подтопления находятся 16 жилых домов в селе Дубовый Мыс, Славянка и Найхин. Также вода зашла на территорию 77 приусадебных и 142 земельных участка в населённых пунктах: Дубовый Мыс, Синда, Маяк, Троицкое, Дада, Найхин, Славянка, Верхний Нерген, Джонка, Малмыж, Лидога. В тоже время вода отмечается на 34 участках дорог между селами Дубовый Мыс и Гасси, Найхин и Даерга и внутри поселений Дубовый мыс, Гасси, Синда, Дада, Найхин, Джонка, Троицкое, Иннокентьевка, Верхний Нерген, Арсеньево, Славянка.

В Амурском районе в результате повышения уровней воды подтоплены 14 жилых домов в поселке Эльбан, селах Ачан, Болонь и Омми, 160 приусадебных и 61 дачный участок в г. Амурске, селах Омми, Ачан, Болонь, Джуен, поселке Эльбан, расположенных в низинах. Также из-за разлива рек вода сохраняется на дороге между городом Амурском и селом Омми общей протяженностью 20,9 км на глубину до 1 м (имеется объездная дорога «Амурск-Эльбан-Омми»), частично подтоплена межпоселковая автодорога «Омми-Эльбан» протяженностью 450 м на глубину до 1 м. Также отмечается подтопление на 15 участках дорог внутри населенных пунктов в г. Амурске, в селах Джуен, Ачан, Болонь, Омми.

В Комсомольском городском округе в результате паводка, а также повышения уровня грунтовых вод и скопления дождевых осадков подтоплено 377 жилых домов, около 750 приусадебных участков в микрорайонах Парковый, Победы, Мылки, Силинский и Менделеева, а также в поселках Малая Хапсоль и Хорпинский.

В Комсомольском районе подтоплены 16 жилых домов в селах Эммер и Пивань, 30 приусадебных, 2 дачных и более 190 земельных участков в селах В.Эконь, Н. Халбы, Бельго, Нижнетамбовское, Эммер, Пивань, Молодежный, Селехино, Гайтер, Новый Мир, 22 участка автодорог в селах Н. Халбы, В.Эконь, Пивань, Эммер, Бельго, Нижнетамбовское, Среднетамбовское, Селехино и Гайтер.

Также с разливом рек в Ульчском районе отмечается подтопление 15 приусадебных участков в поселках Циммермановка, Быстринск, Дуди и селах Кольчем, Ухта и Софийск, выход воды на 12 участков внутрипоселковых дорог в селах Кольчем, Тахта, Сусанино, Булава, Софийск, поселках Быстринск, Тыр, Дуди, Ухта, Солонцы, Циммермановка (подъезд к поселку).

Сотрудники МЧС России ежедневно ведут мониторинг обстановки на плавсредствах, с помощью беспилотных летательных аппаратов. В населенных пунктах, где обстановка наиболее сложная, дежурят группы спасателей. На местах они оказывают всю необходимую помощь населению, проводят подвоз бутилированной воды, сооружение насыпных дамб. В местах переливов дорог организуется работа дорожной техники для организации проезда, действуют лодочные переправы.

На территории Хабаровского края в готовности к приёму людей находятся 16 пунктов временного размещения вместимостью 657 человек. В настоящее время развернута работа трёх их них. Один человек размещен в Санатории «Уссури» в поселке Бычиха Хабаровского района. В двух ПВР в г. Комсомольск-на-Амуре продолжаются размещено 58 человек, 11 из них дети. В пунктах временного размещения организовано горячее питание, имеются предметы первой необходимости, созданы пункты оказания медицинской и психологической помощи.

В настоящее время группировка сил МЧС России и территориальной подсистема РСЧС проводит постоянную работу в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Нанайском, Бикинском, Амурском, Вяземском районах и районе им. Лазо. Всего для ликвидации последствий паводка привлечено более 570 человек и 140 единиц различной техники, в том числе 27 плавсредств.

По данным Дальневосточного УГМС, интенсивные подъемы уровней воды на 11-215 см в сутки наблюдаются на реках края (Бурея, Тырма, Урми, Беренджа, Кур, Амгунь). Уровни категории опасного явления и выше сохраняются на Амуре от с.Елабуга до с. Богородское. Уровни воды категории неблагоприятного явления сохраняются на Амуре в Ульчском районе, на р.Уссури в Бикинском, Вяземском, им. Лазо районах. На Амуре от г. Хабаровска до с. Троицкое - слабый спад, ниже до устья – подъем на 4-15 см в сутки. На реке Амур у г. Хабаровска в течение суток ожидается спад уровня воды на 5-10 см. У г. Комсомольск-на-Амуре в течение еще трех суток сохранятся подъемы уровней воды до 15 см, 12 сентября ожидается отметку 840 - 850 см.

Кроме этого, на Амуре в Ульчском районе у с. Тахта в ближайшие сутки уровни воды достигнут критерия опасного явления. В результате выпавших дождей на реках Хабаровского края (Хабаровский, им.П.Осипенко районы) ожидается подъем до отметок неблагоприятных и опасных:

в Хабаровском районе р. Урми у с. Кукан 830-880 см 10-12 сентября (неблагоприятное явление 850, опасное – 950), р. Кур у с. Новокуровка 650-700 см 11-12 сентября (неблагоприятное явление 650, опасное – 740), р. Тунгуска- с. Архангеловка 1020-1050 см 12-13 сентября (неблагоприятное явление 1000, опасное – 1080);

в районе им. П.Осипенко у с. П.Осипенко 900-950 см 15-16 сентября (неблагоприятное явление 900, опасное – 950), с. Удинское 620-660см, 17-18 сентября (неблагоприятное явление 700, опасное – 750).





На Нижнем Амуре ожидается дополнительный подъем воды на 30-60 см:

в Комсомольском районе у с. Нижнетамбовское 930-960 см 11-13 сентября (неблагоприятное явление 650, опасное – 850);

в Ульчском районе у с. Циммермановка 780-820 см 13-15 сентября (неблагоприятное явление 650, опасное – 750);

с. Мариинское 650-680 см 14-16 сентября (неблагоприятное явление 400, опасное – 550);

с. Богородское 600-630 см 15-17 сентября (неблагоприятное явление 400, опасное – 500);

с. Тахта 600-630 см 17-19 сентября (неблагоприятное явление 500, опасное – 550);

в Николаевском районе у г. Николаевск-на-Амуре 270-330 см 18-20 сентября (неблагоприятное явление 250, опасное – 350).