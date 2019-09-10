В Хабаровском крае жители помогли собрать в школу почти 14 тысяч детей

В Хабаровском каре продолжается благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Накануне организаторы подвели предварительные итоги. На сегодняшний день помощь получили 13 802 школьника на общую сумму 20,3 млн рублей. Акция направлена на поддержку детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, предупреждение непосещения обучающимися школы по социальным причинам.

- Ежегодно в акции участвуют не только простые жители края, но различные организации, индивидуальные предприниматели. До 30 сентября во всех районах края принимают как денежные пожертвования, так и натуральную помощь в виде вещей и школьных принадлежностей. Дополнительную информацию можно получить по будням с 9.00 до 18.00 по телефону 8 (4212) 32-62-49, - сообщила начальник отдела по проблемам семьи и детей управления министерства социальной защиты населения края Наталья Меньшикова.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, многодетные малоимущие сельские семьи для сбора ребенка в школу могут воспользоваться единовременной выплатой в размере 1200 рублей. С 13 сентября документы на нее начнут принимать в МФЦ. Соответствующий нормативный правовой акт подписан в правительстве региона. Пока же заявления принимают в центрах соцподдержки по месту жительства.

По данным министерства социальной защиты населения края, на начало учебного года единовременная материальная помощь выплачена на 1 824 школьника. Из региональной казны на эти цели направлено около 2,2 млн рублей.