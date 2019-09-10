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В Хабаровском крае жители помогли собрать в школу почти 14 тысяч детей
В Хабаровском каре продолжается благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Накануне организаторы подвели предварительные итоги. На сегодняшний день помощь получили 13 802 школьника на общую сумму 20,3 млн рублей. Акция направлена на поддержку детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, предупреждение непосещения обучающимися школы по социальным причинам.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, многодетные малоимущие сельские семьи для сбора ребенка в школу могут воспользоваться единовременной выплатой в размере 1200 рублей. С 13 сентября документы на нее начнут принимать в МФЦ. Соответствующий нормативный правовой акт подписан в правительстве региона. Пока же заявления принимают в центрах соцподдержки по месту жительства.
По данным министерства социальной защиты населения края, на начало учебного года единовременная материальная помощь выплачена на 1 824 школьника. Из региональной казны на эти цели направлено около 2,2 млн рублей.
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