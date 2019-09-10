Новый корпус противотуберкулезного диспансера обещают достроить к концу 2020 года

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал посетил площадку, на которой сейчас подрядчик возводит новый корпус противотуберкулезного диспансера. Глава региона проинспектировал ход работ. Конкурс на строительство выиграла компания ООО "РТ-СоцСтрой", проектирование выполнила хабаровская проектная организация ООО "Профит". Она будет сопровождать процесс строительства на всех его этапах.

- Общая площадь помещений нового корпуса превысит 11 тысяч кв. метров. Стоимость строительства оценивается в 1,3 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба правительства края, финансирование в размере 72% выделяется из федерального бюджета, остальное добавляет регион. При этом на 750 млн рублей будет закуплено медицинское оборудование. Мы планируем приобрести самую современную аппаратуру, что позволит использовать новейшие методики лечения туберкулеза, - сообщил главный врач больницы Павел Харитонов.

Пятиэтажное здание рассчитано на лечение 140 пациентов. В нем разместятся приемное, терапевтическое и хирургическое отделения, операционный блок, лаборатория, а также изолированные боксы для тяжело больных пациентов.

- Мы сегодня реализуем сразу несколько крупных медицинских проектов в Хабаровске: строим противотуберкулезный диспансер и детскую инфекционную больницу, а также намерены возвести новый корпус в перинатальном центре. Кроме того, в районах нам нужно построить новую больницу в Советской Гавани, а также несколько амбулаторий. Поэтому для нас сейчас главное, чтобы строительные компании трезво оценивали свои силы и не срывали наши планы. В противном случае мы будем разрывать контракты в судебном порядке, - подчеркнул Сергей Фургал.

На текущей стадии подрядчиком уже подготовлена стройплощадка, сейчас идет разработка котлована. В ближайшее время приступят к строительству фундамента. Работы ведутся согласно графику. Ввод в эксплуатацию нового противотуберкулезного корпуса запланирован к зиме 2020 года.