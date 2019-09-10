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Новый корпус противотуберкулезного диспансера обещают достроить к концу 2020 года
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал посетил площадку, на которой сейчас подрядчик возводит новый корпус противотуберкулезного диспансера. Глава региона проинспектировал ход работ. Конкурс на строительство выиграла компания ООО "РТ-СоцСтрой", проектирование выполнила хабаровская проектная организация ООО "Профит". Она будет сопровождать процесс строительства на всех его этапах.
Пятиэтажное здание рассчитано на лечение 140 пациентов. В нем разместятся приемное, терапевтическое и хирургическое отделения, операционный блок, лаборатория, а также изолированные боксы для тяжело больных пациентов.
На текущей стадии подрядчиком уже подготовлена стройплощадка, сейчас идет разработка котлована. В ближайшее время приступят к строительству фундамента. Работы ведутся согласно графику. Ввод в эксплуатацию нового противотуберкулезного корпуса запланирован к зиме 2020 года.
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