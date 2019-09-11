Хабаровские дамбы стали объектом для наживы

Тайфуны, циклоны и паводки, один за одним испытывающие на прочность Хабаровский край, заставили вспомнить об одном солидном расходном проекте региона. Проекте, который начался после наводнения 2013 года, и никак, несмотря на смену власти, не заканчивается.

Речь идет о строительстве гидрозащитных сооружений на территории края. Ни одно из них до сих пор не введено в эксплуатацию. А бремя «большой воды» образца 2019-го усугубляется несогласованностью действий ответственных чиновников и непонятными на первый взгляд попытками замены подрядчиков на отдельных объектах.

Для начала вспомним август в Хабаровске. Сначала миллионы рублей (по разным оценкам, от 15 до 40) были потрачены на отсыпку временной дамбы в затоне РЭБ флота, при том, что вот-вот на Хабаровском судостроительном заводе должен был быть готов понтон-батопорт. Загодя никто не побеспокоился, не посодействовал тому, чтобы заказ был готов к сезону, а не к концу года. Хотя судостроители еще в прошлом году выражали намерение поторопиться при необходимости.

То же самое - с водоналивной дамбой на набережной у стадиона им. Ленина. Надо было умудриться начать ее разворачивать, чтобы в процессе бывшие работники КГУП «Недвижимость» сообщили, что на складе в Некрасовке пылятся специально подготовленные щиты. И специально подготовленные пазы на пешеходной дорожке только и ждут, чтобы эти щиты в них установили. Как в Амстердаме, между прочим!

А вот в Комсомольске-на-Амуре и вовсе повесили большой знак вопроса над возведением гидрозащиты.

Подрядчик на две дамбы был определен в рамках аукциона. Передвижная механизированная колонна № 83 по строительству одной из них дала 24% снижения начальной стоимости контракта, по другой - 14,5%. Предприятие таким образом фактически вышло «в ноль», но при этом обеспечило себе фронт работ, зарплату коллективу и налоги бюджету. Однако краевые власти усмотрели подвох.

К слову, кроме гидрозащитных сооружений, ПМК-83 содержала и ремонтировала всю северную дорожную сеть Комсомольского, Солнечного и Нанайского районов. Это мешало новому руководству КГУП «Хабуправтодор» обеспечивать контрактами пул подрядчиков, которых для простоты понимания назовем «своими». Предприятие решили потеснить по всем фронтам, чтобы владельцы не нарушали стройную картину распределения подрядов.

И хотя «Инженерная защита правого берега р. Силинка» к нынешнему лету была готова на 65%, а «Инженерная защита Центрального округа» - на 70%, с планируемым сроком завершения работ в первой декаде августа, правительство края предложило контракты с ПМК-83 расторгнуть. Строительство заморозили.

Аналогичная история - с проектом «Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре», который утверждали в Москве несколько лет. Средства на его реализацию поступили в регион в конце 2018 года.

Федеральный центр выдвинул условие - подрядчик должен иметь опыт исполнения аналогичного контракта и прозрачную финансовую историю. Подряд в результате тендера достался АО «Уральская энергетическая строительная компания» из Екатеринбурга (АО «УЭКС»).

Едва приступив к исполнению контракта, сибиряки столкнулись с противодействием со стороны краевых структур. Оказалось, что служба заказчика минстроя края случайно упустила вопрос с землей, по которой пройдет дамба. 0,3 га территории - дворы и огороды местных жителей, находящиеся в частной собственности. До решения вопроса подрядчик был вынужден остановить работу.

Неожиданный поворот ситуация с дамбами в Городе юности приобрела 2 августа, когда губернатор Хабаровского края во время совещания на Сахалине обратился в правительство страны с просьбой рассмотреть вопрос заключения контрактов на все берегоукрепительные дамбы в Комсомольске-на-Амуре с единственным поставщиком.

Это означает, что де-факто власти региона смогут назначить подрядчиком ту компанию, которую посчитают нужным. Не исключено, что профессионализм и качество выполняемых работ при этом отойдут на второй план.

Пока же ситуация во втором по численности городе края накаляется с каждым днем. Гидрологи прогнозируют, что к 12 сентября Амур у города вырастет до 850 сантиметров и будет подниматься дальше (в 2013 году было 910 сантиметров). В городе уже подтоплено 124 жилых дома и 369 приусадебных участков в микрорайонах Малая Хапсоль, Мылки, Силинский, Хорпинский, Парковый, Менделеева, Победа. Из затопленных городских районов начата частичная эвакуация населения. В пунктах временного размещения находятся 39 человек, из них 11 детей.



Евгений Мезенцев

Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края