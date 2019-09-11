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Реконструкция улицы Тихоокеанской в Хабаровске переносится
За невыполнение условий контракта (обещанного проекта город так и не получил) фирма, осуществлявшая проектирование, занесена в реестр недобросовестных поставщиков услуг. Об этом рассказал и.о. начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко. Однако, средства, выделенные на несостоявшуюся реконструкцию – более ста миллионов рублей - будут направлены на другие магистрали: в план ремонтных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вместо Тихоокеанской дополнительно включены 8 хабаровских трасс, общей протяженностью в 48,5 километров: Сигнальная, Вяземская, Данчука, Знаменщикова, Комсомольская, Кочнева, Панфиловцев, Хасановская.
Их дорожники приведут в порядок в текущем году и закажут новый проект реконструкции Тихоокеанской. Дорожная техника сможет зайти на нее только в 2020-м. Всего в рамках нацпроекта в Хабаровске уже отремонтированы 23 объекта из 39-ти запланированных.
Как отметил Дмитрий Панащатенко, именно из-за недочетов в проектной документации застопорился ремонт еще одной из важных транспортных артерий краевого центра – улицы Краснореченской на участке от улицы Прогрессивной до Богачева.
Однако у дорожников для хабаровчан есть и хорошие новости: практически завершены работы по укладке нижнего слоя асфальтового покрытия улицы Выборгской. Согласно контракту, сдать ее «под ключ» подрядчик должен 31 октября текущего года, но твердо намерен закончить работы досрочно.
По его словам, в ближайшие дни начнется укладка второго, верхнего слоя асфальтобетонного покрытия Выборгской. «Думаю, за неделю мы с этой задачей справимся – если погода будет благоприятствовать», - сказал подрядчик. Закончить все манипуляции с «дорожной одеждой» бригады планируют к 1 октября. Завершающим штрихом станет установка придорожных ограждений, оборудование остановок и благоустройство территории. Все необходимые ресурсы для ударной работы, по словам Азама Жураева, у дорожников есть.
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