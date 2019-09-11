Незаконные строения сносят в Хабаровске

Под колеса бульдозеров пошли нежилые помещения, пристройки к зданиям. Еще 8 объектов капитального строительства ждут решения о сносе.

«По поручению мэра Хабаровска специалисты городского департамента архитектуры и землепользования совместно с комитетами по управлению районами выявляют факты самовольного использования земельных участков без правоустанавливающих документов. Материалы по таким делам направляются в Росреестр для принятия мер. Это могут быть штрафы и предписания привести участок в состояние, предшествующее хозяйственной деятельности», - рассказал заместитель директора департамента Вячеслав И Ин Су.

Всего с начала года в Хабаровске выявлено 23 нарушения в области самовольного строительства, реконструкции помещений, использования земельных участков. Исполнительные производства открыты пока только по 7 зданиям.