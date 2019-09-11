В поселке Березовка благоустроят сквер

В городе завершился интернет-опрос по выбору общественных территорий, который проходил с 5 августа по 5 сентября нынешнего года. Участникам рейтингового голосования предлагалось из 13 парков, скверов, общественных пространств и площадей выбрать те, которым срочно необходимы работы по благоустройству. По результатам опроса на первом месте сквер в районе домов № 9 - 11 по улице Сергеевской в поселке Березовка: он набрал 1109 голосов. На втором - сквер по улице Ульяновской, 172 в поселке Красная речка: за него вступились 319 хабаровчан. В тройке лидеров - площадь имени Блюхера: за неё «кликнули» 217 раз. Территории-победители пройдут во второй тур и будут поставлены на голосование. Он стартует 1-2 октября на официальном интернет-портале городской администрации.

В рамках национального проекта «Формирование современной городской среды» этом году работы по реконструкции ведутся в пяти скверах: в районе мемориала «Бронекатер-302», на улице Карла Маркса,111 (напротив памятника «Партизанам»), на Матвеевском шоссе (в районе остановки «Стрелка»), в сквере «Лики» (в районе торгового центра «Дом одежды»). Сквер «Первостроителей» у заводоуправления в поселке имени Горького уже сдан в эксплуатацию. Следующим летом в план реконструкции войдут общественные территории, которые победили в рейтинговом голосовании в 2018 году - «Театральный сквер» (в парке «Динамо»), сквер имени Серго Орджоникидзе (в районе улиц Джамбула - Металлистов), сквер «Березовая роща» (по улице Мате Залки) и сквер на улице Стрельникова (в районе кинотеатра «Хабаровск»).