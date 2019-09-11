Очередной ВЭФ не принес Хабаровскому краю новых инвесторов

Заголовки официальных пресс-релизов правительства региона с полей прошедшего Восточного экономического форума оказались далеки от, собственно, экономики.

«Хабаровскому краю добавили федеральных средств на программу переселения из аварийного жилья» - это о 146 млн рублей на следующие два года по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ, которые и так должны были достаться региону.

«Сергей Фургал попросил главу государства поддержать развитие первичного звена медицинской помощи в крае» - это о 54 новых машинах «скорой помощи», которые выделяются федеральным Минздравом.

«В Минприроды РФ подтвердили готовность поддержать регион в решении вопроса по строительству дамб» - это о том, что глава региона лоббирует замену подрядчика на строительстве гидрозащиты в Комсомольске-на-Амуре, ссылаясь на необходимость перезаключения договора с некой компанией, «которая будет отвечать выставленным властями региона требованиям». К слову, нынешний подрядчик был определен в рамках закона как раз исходя из выставленных правительством края требований.

«Власти Хабаровского края укрепят сотрудничество с РЖД в сфере здравоохранения» - это общие слова о том, что «В рамках реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» в соглашение включены пункты совместной работы по повышению доступности и качества специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, обеспечению охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, а также развитие экспорта медицинских услуг».

По мнению ряда экспертов, подобные соглашения являются одним из направлений текущей деятельности краевого правительства и не требуют пафосных выездов на форумы.

Что же в части экономики? Совсем все плохо? На первый взгляд – хорошо.

Нам сообщают о том, что правительство Хабаровского края и банк ВТБ продолжат сотрудничество. Подписанный с руководством банка документ направлен на расширение взаимодействия сторон в решении приоритетных задач социально-экономического развития Хабаровского края и прочих благих начинаниях. Пролонгация договора, существующего несколько лет, - заслуга с точки зрения ВЭФ спорная. Причем банк, как и следовало ожидать, преследует по большей части собственные интересы, вписывая свою стратегию в декларацию сотрудничества с правительством региона.



- Для банка стратегически важно быть максимально ориентированным на потребности клиентов. Мы намерены усиливать всестороннюю поддержку региональных предприятий, особое внимание уделяя их активному сегменту - малому и среднему предпринимательству. Сегодня в Хабаровском крае у нас обслуживается свыше 5,6 тыс. таких клиентов из различных отраслей, - подчеркивал представитель ВТБ Денис Бортников.

- С инвестором глава региона обсудил текущий статус реализации проекта по разработке медного месторождения в Нанайском районе, - информирует нас пресс-служба главы региона.

- За то время, что мы сотрудничаем с РМК, мы увидели, что компания не только имеет намерения, но и действительно берет на себя обязательства в сфере социальной политики. Например, РМК сегодня рассматривает варианты строительства технологических трасс и форматы развития имеющейся дорожной сети, которые позволят улучшить качество покрытия дорог общего пользования и довести их до соответствующих нормативов, - делился губернатор Хабаровского края.

Также правительство края отчиталось, что Россельхозбанк поддержит аграрные проекты в Хабаровском крае. Что интересно, в отличие от топ-менеджера ВТБ, офис директора Хабаровского филиала АО «Россельхозбанк» Алексея Белокопытова находится в краевом центре. Т.е. финансовую поддержку агропромышленного комплекса региона и развитие экспорта можно было спокойно обсудить в Хабаровске (что, надо сказать, и было сделано, но почему-то не конца).Алексей Белокопытов рассказал о потенциале развития собственного производства АПК региона для удовлетворения внутренних потребностей Хабаровского края и подтвердил готовность РСХБ предоставить производителям и экспортерам все инструменты необходимой помощи. Обратите внимание, что речь также шла о кредитовании товаропроизводителей, а не о прямых инвестициях.Ещё нас известили о том, что «Газпром нефть» увеличит поставки высокотехнологичных битумов и смазочных материалов в Хабаровский край. Читай – компания будет наращивать собственные торговые обороты, не создавая в Хабаровском крае новых производств, а ввозя продукцию из других регионов. В частности, «Газпром нефть осуществляет поставки в регион высокотехнологичной продукции со своих производственных активов – Омского НПЗ и Омского завода смазочных материалов. В 2018 году «Газпром нефть» по сравнению с 2017 годом значительно увеличила реализацию в Хабаровском крае битумных материалов – в 4 раза до 6,7 тыс. тонн, масел и технических жидкостей – в 1,5 раза до 2,6 тыс тонн. Кстати, помнит кто-нибудь, что несколько лет в пригороде Хабаровска собирались строить собственный битумный завод? Вряд ли. Тогдашнее руководство края не сумело заинтересовать потенциального инвестора. На те же грабли наступает и новое правительство.Кроме того, поездка делегации Хабаровского края на ВЭФ была нужна для того, чтобы узнать - власти края поддержат проект строительства логистического почтового центра Почты России. «Генеральный директор Почты России Николай Подгузов и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на встрече в рамках ВЭФ обсудили ход строительства логистическогого почтового центра, который станет частью транспортно-логистического узла края», - говорится в официальном релизе. Отлично, собрались, обсудили ход строительства, которое и так начнется, без всякого участия региональных властей. Ну разве что они предоставили в аренду земельный участок. А могли и не предоставить?Ну и, наконец, радость - Сергей Фургал и руководство Русской Медной компании обсудили текущий статус реализации проекта по освоению Малмыжского месторождения.Правда, за всем этим великолепием чиновники запамятовали, что привлекли этого инвестора еще в 2016 году. И все, что сейчас делается – лишь развитие достигнутых тогда договоренной. Тогда – это, напомним, при Вячеславе Шпорте.В конечном итоге все опять свелось к «социалке». Что, повторимся, хорошо, но не соответствует статусу Восточного экономического форума.Увы, ни одного нового инвестиционного проекта по результатам этого грандиозного мероприятия, на участие в котором Хабаровский край потратил около 40 млн рублей, жители региона не увидели.



Евгений Мезенцев.

Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края