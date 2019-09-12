В Хабаровске снимают насосы с дамб

«Большая вода» покидает город. Уровень Амура постепенно снижается. Сейчас он немного ниже опасной шестиметровой отметки. Как рассказал начальник городского управления по делам ГОиЧС Андрей Акимов, угроза подтопления все еще остается, особенно – в низинах. Еще ведутся работы по откачке воды с территорий краевого центра.

«Сейчас мы продолжаем откачку в частном секторе по улице Вилюйской. На дамбе в затоне «дежурит» большой насос мощностью в 5 тысяч кубометров воды в час. В районе арены «Ерофей» насосное оборудование пока отключено, но в случае проливных дождей может быть снова запущено», - сообщил Акимов.

Так как опасность подтопления краевой столицы миновала, с улицы Богачева и с дамбы в районе улицы Запарина сняты массированные насосные группы.

«Часть оборудования – две мощных установки производительностью по 720 «кубов»/час с полным «боекомплектом» уже сегодня отправятся в тонущий Комсомольск-на-Амуре. Остальное оборудование останется у нас в резерве и, в случае необходимости, будет быстро развернуто и снова использовано в нашем городе», - отметил Акимов.

По его словам, единственное, чего сейчас стоит опасаться Хабаровску, так это обильных осадков: ливневые коллекторы в городе все еще затампонированы и подперты речной водой.

«Только когда уровень Амура достигнет 5,5 метров, мы начнем открывать задвижки по улице Флегонтова. Свободный ход воде через дамбу на реке Богачева уже дали, вскоре начнем демонтировать и все искусственно созданные насыпи – как только сравняются между собой уровни воды в затоне и главной водной артерии Хабаровска», - сказал Андрей Акимов.

Несмотря на постепенную нормализацию гидрологической обстановки, режим ЧС в краевом центре все еще действует. Бригады электриков и работников МУП «Дорожник» по-прежнему несут круглосуточную вахту у насосного оборудования и главных объектов энергообеспечения.