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В Хабаровске снимают насосы с дамб
«Большая вода» покидает город. Уровень Амура постепенно снижается. Сейчас он немного ниже опасной шестиметровой отметки. Как рассказал начальник городского управления по делам ГОиЧС Андрей Акимов, угроза подтопления все еще остается, особенно – в низинах. Еще ведутся работы по откачке воды с территорий краевого центра.
Так как опасность подтопления краевой столицы миновала, с улицы Богачева и с дамбы в районе улицы Запарина сняты массированные насосные группы.
По его словам, единственное, чего сейчас стоит опасаться Хабаровску, так это обильных осадков: ливневые коллекторы в городе все еще затампонированы и подперты речной водой.
Несмотря на постепенную нормализацию гидрологической обстановки, режим ЧС в краевом центре все еще действует. Бригады электриков и работников МУП «Дорожник» по-прежнему несут круглосуточную вахту у насосного оборудования и главных объектов энергообеспечения.
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