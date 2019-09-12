Хабаровские автобусы стали ежедневно дезинфецировать

Ежедневная профилактика введена для того, чтобы не допустить всплеска инфекционных заболеваний во время паводка. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник городского управления здравоохранения Татьяна Скорик.

Из-за высокого уровня воды в городе подтоплены обширные площади: 405 частных домовладений, 26 объектов социально-культурной сферы. В зону паводка попали ямы с нечистотами и свалки. После схода большой воды будет проведена санитарная очистка территорий. Период прохождения паводка совпал с сезонным подъемом инфекционных заболеваний. В августе и сентябре медики регистрируют высокий подъем заражений энтеровирусом - до 120 случаев в неделю. В связи с этим, специалисты рекомендуют при первых признаках заболевания - высокой температуре, кишечных расстройствах, сильной головной боли - сразу же обратится к врачу. Кроме этого, в Хабаровске началась плановая вакцинация против гриппа.

«В этом году планируется привить около трехсот тысяч человек. Обязательно делать прививки тем, кто страдает хроническими заболеваниями, и тем, кто находится в группе риска: медицинским работникам, водителям, кондукторам, учителям, воспитателям, продавцам», - рассказала Татьяна Скорик.

Противогриппозная прививочная кампания завершится в октябре. По словам медиков, вакцина, которая поступила в Хабаровск, проверена и эффективна. Она используется уже несколько лет и ни одного случая побочных эффектов и осложнений не зарегистрировано. Желающие привиться, могут обратиться в поликлинику по месту жительства, также вакцинация организована на предприятиях, без отрыва сотрудников от производства.