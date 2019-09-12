Мэрия материально поможет хабаровским садоводам

В краевом центре продолжается конкурс среди садоводческих некоммерческих товариществ на право получения бюджетных субсидий. Они предоставляются на ремонт и реконструкцию дорог, электрохозяйства, водоводов в размере 50% от фактически понесенных затрат, но не более 500 тысяч рублей в год. Для участия в конкурсе необходимо предоставить документы, среди которых: заявление о предоставлении субсидии; копия устава объединения; копия выполненной в произвольной форме схемы инженерного обеспечения территории, в которой в графическом и текстовом виде указаны вид и объем планируемых работ и др.

Конкурсные документы и заявки принимаются до 16 сентября по адресу: 680000, Хабаровск, Уссурийский бульвар, 6, каб. 101, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов. Подробности можно уточнить по телефонам: 40-88-80, 40-88-81.



