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Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре не меняется
Вода дошла до отметки 829 см, после чего подъем остановился. Как отметили гидрологи, это первый признак того, что уже в ближайшее время начнется спад.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, сейчас в городе продолжаются работы по защите от подтоплений. Количество пострадавших домов в поселках, примыкающих к городской черте, выросло до 454. Жилые районы топит не река, а грунтовые воды. Они выходят на поверхность через коллекторы и водоемы в городской черте.
Как сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта края, из-за паводка в Комсомольском районе уже скорректировано движение нескольких автобусных маршрутов. Объездная схема действует для рейсов № 104 "г. Комсомольск-на-Амуре – п. Молодежный" и № 108 "г. Комсомольск-на-Амуре – сады "Лесные". Рейс № 127 "г. Комсомольск-на-Амуре – Кирпичный завод" теперь проходит через частный сектор по ул. 2-ая Низовая. Количество выездов сокращено с 13 до 7.
Также ограничено движение по автомобильной дороге от села Малая Хапсоль к остановочным пунктам "ЛЭП" и "Сады «Бочин", а маршрут № 109 ."г Комсомольск-на-Амуре (пл. Володарского) – сады "Бочин" временно отменен.
Изменения коснулись и Хабаровского района. Из-за перелива дороги конечной остановкой для маршрута № 108 "г. Хабаровск – с. Заозерное – с/о Горбатый мост" временно является село Заозерное.
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