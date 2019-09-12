Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре не меняется

Вода дошла до отметки 829 см, после чего подъем остановился. Как отметили гидрологи, это первый признак того, что уже в ближайшее время начнется спад.

- Вода, действительно, остановилась, и это уже можно считать начальной точкой спада. Сильных дождей в районах Нижнего Амура пока мы не видим, хотя небольшие осадки пройдут 14 сентября. Но, нужно понимать, что Амур у города будет падать очень медленно – в среднем по 5 см за сутки. Поэтому ситуация там пока будет сложной, - сообщила начальник Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, сейчас в городе продолжаются работы по защите от подтоплений. Количество пострадавших домов в поселках, примыкающих к городской черте, выросло до 454. Жилые районы топит не река, а грунтовые воды. Они выходят на поверхность через коллекторы и водоемы в городской черте.

- Грунтовыми водами подтопило поселки Победы, Парковый, а также микрорайон 66-й квартал. Именно там пострадало наибольшее количество домов. Вода зашла на улицы, в подъезды домов и подвалы. Подтопило более 30 школ и детсадов, социальные учреждения. Мы откачиваем воду круглосуточно, но это помогает лишь частично. Обнадеживает, что уже завтра может начаться спад, и вода отступит. Пока строители продолжают отсыпать все слабы места в городе. Работы идут круглосуточно, наращиваем как дамбы, так и участки улиц, - уточнили в мэрии.

Как сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта края, из-за паводка в Комсомольском районе уже скорректировано движение нескольких автобусных маршрутов. Объездная схема действует для рейсов № 104 "г. Комсомольск-на-Амуре – п. Молодежный" и № 108 "г. Комсомольск-на-Амуре – сады "Лесные". Рейс № 127 "г. Комсомольск-на-Амуре – Кирпичный завод" теперь проходит через частный сектор по ул. 2-ая Низовая. Количество выездов сокращено с 13 до 7.

Также ограничено движение по автомобильной дороге от села Малая Хапсоль к остановочным пунктам "ЛЭП" и "Сады «Бочин", а маршрут № 109 ."г Комсомольск-на-Амуре (пл. Володарского) – сады "Бочин" временно отменен.

Изменения коснулись и Хабаровского района. Из-за перелива дороги конечной остановкой для маршрута № 108 "г. Хабаровск – с. Заозерное – с/о Горбатый мост" временно является село Заозерное.