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Строительство водовода в поселок Красная речка идет по плану
На сегодняшний день проложено около десяти километров труб из необходимых 13,5, возведено 17 смотровых камер из запланированных 20, построены все 7 точек подключения и сложные переходы под железнодорожными путями. Интересно, что трубы прокладываются «в две нитки». Зачем? А на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы поселок не остался без живительной влаги.
Такого Красная речка, пожалуй, в своей жизни еще не знала – после прежнего хозяина, министерства обороны, жильцам досталась лишь вонючая техническая вода в кранах. Отсутствие очистных сооружений и несоответствующая качеству амурская вода до сих пор требуют беготни с ведрами в межсезонье. Владельцы частных домов к такому приучены, но жители многоэтажек сильно расстраиваются – ведь водопровод и центральное отопление и есть те плюсы, что отличают многоэтажку от личного «особняка». К слову о частниках, благодаря точкам подключения, можно будет подвести трубы и к собственному дому. Правда, за дополнительную плату, но не у всех, согласитесь, сегодня такая возможность имеется в принципе.
Напомним, строительство магистрального водовода, расходы на которое взял на себя «Водоканал» ведется в рамках реализации проекта «Водоснабжение поселка Красная Речка в Хабаровске». Полностью ввести водовод в эксплуатацию и подать в дома Красной речки воду с головных очистных сооружений планируется в марте 2020 года.
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