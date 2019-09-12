Администрация Хабаровска ведет розыск «переселенцев» и ищет продавцов



В марте 2019 года в Хабаровске заработала адресная программа по переселению граждан из аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Выполнение ее рассчитано на 6 лет, а в 2019 году в планах по переселению стоят жители из 8 домов. Новое жилье должны получить семьи, проживающие в Железнодорожном и Кировском районах.

Закавыка случилась сразу, едва определились с планами: по закону, каждый проживающий в аварийном жилье – будь-то наниматель или собственник должен дать свое согласие на переезд. Но люди «потерялись», в списке из 50 квартир 11 человек растворились в неизвестном направлении.



- Стали искать, - рассказывает начальник отдела управления и распределения жилья Светлана Верещагина, - развешивали объявления, расспрашивали соседей. Не все пока отозвались, но уже откликнулись из Кемерово и Калининграда. К счастью, сегодня есть факсы, электронная почта, работаем на расстоянии.

- Есть у нас и такой случай. Наследники вступили в свои права, приезжали в Хабаровск.- На сегодняшний день есть понимание между администрацией и собственниками или нанимателями. Да, мы можем приобрести жилье только на вторичном рынке за 66 148 рублей за квадратный метр. Понятно, что ни в центре города, ни в новостройке за такую цену жилье не купишь . Приобретаем жилье с аукциона, где тоже действуют свои правила. Но что касается жилья низкого качества… Во-первых, существуют строгие правила, каким нормам оно должно соответствовать. К примеру, мы не рассматриваем варианты приобретения квартир в старых сталинках – там деревянные перекрытия, проверяем на наличие разрешения, если есть перепланировка, на права третьих лиц, смотрим, требует ли квартира ремонта.Предложения на покупку 30 квартир уже выставлены на электронную площадку. Есть спрос на покупку 17 жилых помещений в Краснофлотском районе, 4 в Железнодорожном, 2 в Индустриальном и 8 в Кировском районах Хабаровска.- Пока не сыграло ни одной заявки.- Есть определенные сложности. Чтобы участвовать в электронных торгах человек должен оформить цифровую подпись. Это 4 тысячи рублей, внести 1% от суммы на обеспечение заявки, а затем 5% на обеспечение контракта. Но не каждый, кто желает продать квартиру, имеет столько свободных средств. На днях мы проводили совещание с риэлторами, увидели, что у них появилась заинтересованность. Компании могли бы взять на себя вопросы обеспечения заявки и контракта.- Хабаровчан, которые хотят продать свое имущество, мы просим обращаться по телефонам 41-98-65, 41-98-69, 41-98- 57. Расскажем об условиях.