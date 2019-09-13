Предпринимателям Хабаровска увеличат поддержку вдвое

Об этом заявил во время заседания «круглого стола» с участием представителей малого и среднего бизнеса начальник городского управления экономического развития Александр Анисимов. В июле нынешнего года принят федеральный закон, закрепляющий понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие». В связи с этим у муниципалитетов появилась возможность охватить больший круг бизнесменов.

Сегодня для тех, кто оказывает услуги в социальной сфере, муниципальной программой предусмотрено два вида помощи: субсидия занятым в сфере дошкольного образования (она действует с 2010 года, и ее размер составляет 150 тысяч рублей) и субсидия некоммерческим организациям, оказывающим услуги по дополнительному образованию детей и подростков (сумму 150 тысяч рублей заявители впервые получили в этом году).

С 2020 года в программу развития малого и среднего предпринимательства будет включен раздел, касающийся поддержки субъектов социального предпринимательства. На помощь муниципалитета смогут рассчитывать предприниматели-пенсионеры, люди предпенсионного возраста, одинокие и многодетные родители, инвалиды, выпускники детских домов, малоимущие граждане. В настоящее время администрация города собирает предложения от претендентов на субсидии.



