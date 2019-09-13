Почти 40 несанкционированных свалок уберут в Хабаровске

В городе занялись санитарной очисткой. До конца сентября предприятиям отрасли благоустройства, жилищным организациям необходимо навести порядок во дворах, на улицах, в парках. Основные силы подрядных организаций будут брошены на бесхозные территории. Погрузчики и самосвалы сегодня работают в районе Амурского моста. Там несколько дней назад неизвестные навалили кучу бытовых отходов.

«Водители мусоровозов, чтобы не платить деньги на сортировочной станции «Северная», разгружаются в полях, лесополосах - там, где нет людей и камер видеонаблюдения»,- рассказывает специалист отдела благоустройства комитета по управлению Краснофлотским районом Валерий Сиберко.

Таким образом, затраты на вывоз стихийных свалок ложатся на плечи муниципальных предприятий. Только в Краснофлотском районе на ликвидацию мусорных терриконов из городской казны выделено 1,5 миллиона рублей.

«С начала этой недели мы уже вывезли 10 свалок. Очень сложно найти машины, которые разгружают бытовые отходы в неположенном месте. В настоящий момент в Краснофлотском районе, кроме свалки в районе Амурского моста, нам предстоит вывезти еще две огромные кучи с территорий частного сектора»,- рассказал и.о. председателя комитета по управлению Краснофлотским районом города Антон Наконечный.

В работах по санитарной очистке города примут участие около 35 тысяч хабаровчан. Финалом масштабной уборки станет субботник. Он назначен на 28 сентября.