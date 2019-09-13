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Почти 40 несанкционированных свалок уберут в Хабаровске
В городе занялись санитарной очисткой. До конца сентября предприятиям отрасли благоустройства, жилищным организациям необходимо навести порядок во дворах, на улицах, в парках. Основные силы подрядных организаций будут брошены на бесхозные территории. Погрузчики и самосвалы сегодня работают в районе Амурского моста. Там несколько дней назад неизвестные навалили кучу бытовых отходов.
Таким образом, затраты на вывоз стихийных свалок ложатся на плечи муниципальных предприятий. Только в Краснофлотском районе на ликвидацию мусорных терриконов из городской казны выделено 1,5 миллиона рублей.
В работах по санитарной очистке города примут участие около 35 тысяч хабаровчан. Финалом масштабной уборки станет субботник. Он назначен на 28 сентября.
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