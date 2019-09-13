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В Хабаровске возобновят маршруты на левый берег
При снижении уровня Амура возобновится речная навигация. Как только река возле Хабаровска достигнет отметки в 5,3 метра, теплоходы возьмут курс на левый берег.
Перевозка пассажиров будет осуществляться по трём городским маршрутам: «Речной вокзал – хутор Телегино – Речная – Строительная – Садовая-2 – Дубки»; «Речной вокзал – Дальдизель – Протока Сухая – Огороды – Арсеналец – Солнечная – Садовая-1»; «Речной вокзал – пос. Уссурийский – 4 км – 5,5 км – 6 км – 7 км – 9 км – 10 км».
Дополнительную информацию можно получить у диспетчера по телефону 8-924-310-61-39.
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