В Хабаровске возобновят маршруты на левый берег

При снижении уровня Амура возобновится речная навигация. Как только река возле Хабаровска достигнет отметки в 5,3 метра, теплоходы возьмут курс на левый берег.

Перевозка пассажиров будет осуществляться по трём городским маршрутам: «Речной вокзал – хутор Телегино – Речная – Строительная – Садовая-2 – Дубки»; «Речной вокзал – Дальдизель – Протока Сухая – Огороды – Арсеналец – Солнечная – Садовая-1»; «Речной вокзал – пос. Уссурийский – 4 км – 5,5 км – 6 км – 7 км – 9 км – 10 км».