Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре начал снижаться

Гидрологи зафиксировали падение уровня воды у Комсомольска-на-Амуре. Как сообщили в мэрии, в Комсомольске-на-Амуре остаются подтопленными 454 индивидуальных жилых дома, 947 приусадебных участков, 421 подвал домов и соцучреждений. По информации пресс-службы правительства региона, в пунктах временного размещения находятся 42 человека.

- Самая сложная ситуация по-прежнему сохраняется в микрорайоне 66-го квартала, а также в поселках Победы и Парковый. Вода там залила обширные площади, подтопила дворы и улицы. Строители стараются откачать ее насосами, одновременно отсыпают все низкие места грунтом. Топят город в первую очередь грунтовые воды. Работы не прекращаются даже ночью, - уточнили городские власти.

Как сообщили в Хабаровском гидрометцентре, уровень Амура у города будет падать очень медленно – по 5 см в сутки. Вода может уходить вплоть до середины октября. В то же время ниже Комсомольска-на-Амуре, а также в районе Николаевска-на-Амуре к 20-м числам сентября ожидается подъем уровня воды.