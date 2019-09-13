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Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре начал снижаться
Гидрологи зафиксировали падение уровня воды у Комсомольска-на-Амуре. Как сообщили в мэрии, в Комсомольске-на-Амуре остаются подтопленными 454 индивидуальных жилых дома, 947 приусадебных участков, 421 подвал домов и соцучреждений. По информации пресс-службы правительства региона, в пунктах временного размещения находятся 42 человека.
Как сообщили в Хабаровском гидрометцентре, уровень Амура у города будет падать очень медленно – по 5 см в сутки. Вода может уходить вплоть до середины октября. В то же время ниже Комсомольска-на-Амуре, а также в районе Николаевска-на-Амуре к 20-м числам сентября ожидается подъем уровня воды.
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