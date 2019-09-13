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Хабаровский край получит 34 новых "скорых"
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
- Автомобили адаптированы специально для нашего региона. 16 из них выполнены в северном варианте, то есть рассчитаны на условия очень холодного климата. Два автомобиля класса «С» оснащены реанимационными комплексами. В них можно переливать и останавливать кровь, делать массаж сердца, накладывать шины и проводить другие мероприятия. Один такой автомобиль стоит в районе 4 млн рублей. В остальных установлено стандартное медицинское оборудование и есть запас лекарств, их стоимость ниже - около 2,8 млн рублей каждый, - уточнили в министерстве.
В ведомстве добавили, что автомобили скорой поступят в Хабаровский край в ближайшее время. Почти все они будут переданы в районные больницы, небольшую часть могут оставить в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. По информации пресс-службы правительства региона, сейчас при лечебных учреждениях региона насчитывается свыше 200 машин скорой, более половины которых уже устарели.
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