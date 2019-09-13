В Хабаровском крае изменится оплата за вывоз мусора

С января 2020 года Хабаровский край перейдет на обновленную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Стоимость вывоза мусора будет исключена из состава платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме. Платить за вывоз ТКО жители края будут обязаны только после того, как между органом исполнительной власти и региональным оператором будет заключено соответствующее соглашение.

исключить из тарифа за содержание и ремонт жилья размер платы за вывоз ТКО. С этого момента жильцы должны будут платить за эту услугу региональному оператору, а сумма в квитанции, которую выставляет управляющая компания, должна будет уменьшиться, - рассказал начальник главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края Андрей Коротков. - Обратите внимание, как прописывается услуга за вывоз мусора в ваших квитанциях сейчас. Как только региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами приступит к работе, управляющие организации должны будут. С этого момента жильцы должны будут платить за эту услугу региональному оператору, а сумма в квитанции, которую выставляет управляющая компания, должна будет уменьшиться, - рассказал начальник главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края Андрей Коротков.

Он также подчеркнул, что такое изменение тарифа на содержание и ремонт жилья не требует проведения общего собрания жильцов многоквартирного дома.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, управляющие организации обязаны известить собственников об изменении размера платы за содержание жилого помещения не позднее, чем за 10 дней до дня начала оказания услуги региональным оператором, исключить из тарифа за содержание и ремонт жилья размер платы за вывоз твердых коммунальных отходов.

- Если управляющая организация «забыла» убрать плату за вывоз мусора из тарифа за содержание жилья, следует обратиться за разъяснением. Напишите жалобу в свободной форме и направьте удобным способом на электронную почту, указанную на сайте компании или лично в офис. В случае отсутствия реакции можно направить заявление в главное управление регионального государственного контроля и лицензирования, - сообщил Андрей Коротков.