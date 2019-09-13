Новости
В Хабаровском крае изменится оплата за вывоз мусора
С января 2020 года Хабаровский край перейдет на обновленную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Стоимость вывоза мусора будет исключена из состава платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме. Платить за вывоз ТКО жители края будут обязаны только после того, как между органом исполнительной власти и региональным оператором будет заключено соответствующее соглашение.
Он также подчеркнул, что такое изменение тарифа на содержание и ремонт жилья не требует проведения общего собрания жильцов многоквартирного дома.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, управляющие организации обязаны известить собственников об изменении размера платы за содержание жилого помещения не позднее, чем за 10 дней до дня начала оказания услуги региональным оператором, исключить из тарифа за содержание и ремонт жилья размер платы за вывоз твердых коммунальных отходов.
Заявления в главном управлении госконтроля принимаются по адресу: г. Хабаровск, Амурский бульвар, 43, либо на электронную почту klp@adm.khv.ru. В ведомстве также работает «горячая линия» по вопросам госжилнадзора: 8 (4212) 40-23-40.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема10 155
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 783
План «хабаровского подвига» еще не разработан?7 877
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина6 523
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136