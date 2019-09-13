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Олимпийская делегация приехала в Хабаровский край
В рамках Всероссийской благотворительной программы "Олимпийские легенды – детям и молодёжи России" в Хабаровский край приехала олимпийская делегация Российского союза спортсменов. В рамках программы пребывания прошли встречи с министром физической культуры и спорта края Семёном Экшенгером, а также с учащимися школ Хабаровска и Хабаровского района, также запланирована встреча со студентами Академии физической культуры и спорта.
В составе делегации приехали призёр олимпийских игр по академической гребле Анна Алешина, олимпийская чемпионка по волейболу Ирина Макогонова, олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева, трехкратный призер олимпийских игр Антонина Зеликович, олимпийская чемпионка по баскетболу Ирина Сумникова, олимпийский чемпион по велоспорту Александр Краснов.
В школе № 85 краевой столицы, на встрече с детьми олимпийцы рассказали о себе, о трудностях, с которыми сталкивались на пути к олимпийским медалям, дали несколько советов начинающим спортсменам и поделились своими воспоминаниями. Спортсмены отметили, что успеха можно достигнуть только регулярными тренировками, терпением, упорством и трудолюбием.
Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, в рамках встречи с учениками школы №85 Олимпийские чемпионы вручили школьникам знаки отличия комплекса ГТО, а также наградили грамотами учителей физической культуры. Прославленные спортсмены отметили интерес юных жителей Хабаровского края к здоровому образу жизни, многие из которых занимаются спортом на постоянной основе.
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